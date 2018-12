No hi ha hagut ferits

Actualitzada 19/12/2018 a les 14:28

Un despreniment al carrer Llovera de Reus ha mobilitzat dues dotacions de Bombers de la Generalitat. El cos ha rebut un avís a les 13.09 hores per un despreniment de façana d'un bloc de pisos de tres plantes del número 19. Aquest no ha provocat cap ferit ni cap dany.Els Bombers han tingut problemes per accedir amb la plataforma al punt on s'ha produït el despreniment i han necessitat utilitzar l'escala. El cos encara es troba al lloc dels fets.