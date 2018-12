Sanromà defensa que la infraestructura dona sentit al corredor mediterrani i és clau per la competitivitat de l’aeroport

Actualitzada 19/12/2018 a les 13:21

La Cambra de Reus reclama la construcció d’una estació ferroviària intermodal al sud de l’aeroport i no un simple baixador, tal com va assenyalar recentment el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté. Segons el president de l’ens cameral, Isaac Sanromà, aquesta fórmula seria «un error històric» i, com a molt, creu que es podria revisar tècnicament el projecte per reduir-ne el cost -uns 64 MEUR-. Per la Cambra de Reus, l’estació «dona sentit» al corredor mediterrani i és un element «clau» per la competitivitat de l’aeroport. «Ha de fer possible que Reus sigui la quarta pista del Prat», ha defensat Sanromà. La Cambra celebra que, finalment, el territori mostri «unitat d’acció» amb el projecte.En els darrers anys, la Cambra ha estat la principal defensora de l’estació intermodal, una infraestructura que es va arribar a licitar el 2009, però va quedar aparcada i sense terminis. «Sovint ens hem sentit molt sols defensant-la, però ara celebrem el canvi i l’acord dels ajuntaments per defensar-la», ha apuntat Sanromà sobre el pacte pel mapa ferroviari del territori. La institució empresarial celebra que el govern socialista n’hagi tornat a parlar, però adverteix que no es conformarà tan sols amb un baixador ferroviari, sinó que exigeix una estació «amb tots els serveis que garanteixin la intermodalitat amb l’aeroport».D’altra banda, durant la tradicional trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació, Sanromà s’ha mostrat sorprès pel fet que ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Reus els hagin donat «explicacions» sobre la gestió de l’Hospital de Sant Joan. El president de la Cambra ha recordat que, d’un dia per l’altre, s’ha passat de defensar un consorci a anunciar-se que el centre quedarà controlat al 100% pel CatSalut. Sanromà ha admès estar molest per les formes i la manca «d’informació i transparència», i ha advertit que amb la cessió de l’hospital la ciutat «torna a perdre una capitalitat».Després d’una dècada al capdavant de la institució, Sanromà no concorrerà a les eleccions de l’any vinent i al juny haurà de deixar el càrrec. A Reus es presentaran dues candidatures liderades per Jordi Just i Àgata Girbes. L’encara president de la Cambra de Reus ha recordat que les cambres han passat per uns anys molt complicats i que, entre d’altres qüestions, cal que el Govern en concreti el finançament.