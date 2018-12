L'Associació d'Alzheimer donarà servei de proximitat a 21 pobles

Una psicòloga i una treballadora social es desplaçaran arreu de la comarca per oferir assessorament de manera individualitzada

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:19

Pobles solidaris

Diversos serveis

L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp prepara un projecte per donar atenció a les persones de diversos pobles de la comarca que pateixen aquesta malaltia. A partir del mes de gener, l’entitat reusenca oferirà un servei mensual a vint-i-un municipis del Baix Camp, que consistirà a obrir punts d’assessorament, informació i orientació sobre els diversos aspectes que acostumen a anar relacionats amb els casos d’Alzheimer.Des de la fundació de l’associació, que es va constituir com a entitat l’any 2003, als impulsors els preocupava com es vivia la malaltia als entorns rurals i als pobles petits, i el Projecte Baix Camp és un pas més per garantir que els habitants d’aquestes zones reben l’atenció i l’assessorament necessaris.Ananda García Gómez, psicòloga i membre de l’associació, explicava al Diari Més que des de l’entitat són conscients que als pobles «hi ha molta gent gran que viu sola i que té dificultats per desplaçar-se» a llocs com Reus per rebre assessorament. Amb iniciatives com el Projecte Baix Camp, es pretén fer arribar la informació i l’orientació que poden necessitar les persones afectades per l’Alzheimer o els seus familiars.En concret, l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp, en col·laboració amb els ajuntaments dels diversos municipis implicats, oferirà un punt d’atenció al qual es desplaçaran una psicòloga i una treballadora social per resoldre dubtes i oferir assessorament de manera individualitzada. Per poder accedir a aquest servei, les persones que ho necessitin o els interessi, es poden dirigir als seus consistoris i aquests els informaran sobre el lloc i els dies en què podran trobar el punt d’informació de l’associació.Des de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp han volgut impulsar que els ajuntaments dels diversos municipis de la comarca s’adherissin a la campanya impulsada per CEAFA, la Confederació Espanyola d’Alzheimer, que pretén que els pobles es declarin «solidaris amb els afectats» per aquesta malaltia, que és una de les formes més freqüents de demència.A la comarca del Baix Camp, vint-i-un dels vint-i-set municipis que integren aquesta regió, sense comptar Reus, s’han adherit a la campanya i seran aquests, de moment, els pobles que comptaran amb el servei de proximitat que ofereix el Projecte Baix Camp.Pobles com l’Albiol, Botarell, Riudoms, Maspujols, Prades, Vilaplana, l’Aleixar, l’Argentera, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols o Alforja, entre d’altres, seran els municipis els ciutadans dels quals podran comptar amb aquest punt d’atenció i informació per als pacients que pateixen Alzheimer.Un dels objectius principals d’aquest projecte de proximitat, impulsat per la gestió de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp, la presidenta de l’entitat, Misericòrdia Sánchez, i la directora i coordinadora, María Jesús Lerín, és el de fer arribar l’atenció i l’assessorament que habitualment l’associació ofereix des del centre de dia, situat a la carretera de Reus a Castellvell, a les persones que viuen en els diversos municipis del Baix Camp i que tenen dificultats per desplaçar-se fins a Reus.Aquest programa d’atenció de proximitat no és l’única obra que s’iniciarà aquest mes de gener, ja que en les mateixes dates s’ha de començar a construir el nou centre de referència per al tractament de l’Alzheimer, que se situarà al solar del carrer Antoni Planàs i Marca que antigament va acollir els barracons de l’Escola Isabel Besora.El nou espai permetrà a l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp disposar de més recursos per seguir oferint els diversos serveis d’atenció que es desenvolupen actualment des del centre de la carretera de Castellvell, on a banda del centre de dia per a pacients amb la malaltia i l’atenció a domicili que es coordina des d’allà, s’ofereix un grup de psicoeducació per a cuidadors, que proporciona estratègies per comprendre com es conviu amb l’Alzheimer i com afrontar-lo.L’entitat també ofereix unitats de rehabilitació i estimulació cognitives, i un taller d’entrenament de memòria. El principal objectiu de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp, i per tant el que pretenen les seves iniciatives és atendre i donar suport a les persones afectades per aquesta malaltia i als seus familiars, per dotar-los de les eines suficients per poder conviure amb l’Alzheimer.