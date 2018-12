Els reusencs corren contra el crim de Laura Luelmo

S'ha organitzat una cursa per rebutjar l’assassinat masclista de la jove professora que va desaparèixer a Huelva després de sortir a córrer

Actualitzada 19/12/2018 a les 21:37

Diversos centenars de persones s'han aplegat durant el vespre de dimecres a la plaça de l’Univers de Reus per participar en una concentració i una cursa de rebuig a l’assassinat de la professora Laura Luelmo, que va aparèixer morta dilluns a Huelva, prop del poble on havia aconseguit feina feia poques setmanes.L’acció de protesta per l’assassinat de la jove, que va desaparèixer després de sortir a córrer, es va convocar en poques hores, però la difusió de la convocatòria ha aplegat prop de 300 persones disposades a participar en la cursa. A les vuit del vespre, el grup ha arrencat en direcció a l’avinguda Onze de Setembre, ha seguit cap al passeig de Mata i el Sunyer, i ha entrat pel carrer de Sant Joan fins a la plaça de Prim, on els corredors han fet un minut de silenci en record de Luelmo. Reus Esport i Lleure i la regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Reus han col·laborat en l’organització i han garantit la seguretat dels participants amb la presència de la Guàrdia Urbana.Els corredors lluïen dorsals amb les etiquetes #LauraLuelmo, #Niunamés i #Laurasomostodas, uns lemes de condemna a l’enèsim crim masclista de l’any.