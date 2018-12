Els Retaules de Nadal, trenta anys donant vida a la història per festes

Aquest dissabte al vespre comencen les emblemàtiques representacions als peus de la Prioral

Actualitzada 19/12/2018 a les 12:10

Un guardó per la col·laboració

Enguany compleixen trenta anys els Retaules Vivents de Nadal de Reus, una iniciativa que s’ha consolidat com a activitat nadalenca a l’aire lliure a la ciutat. Els Retaules han estat per a molta gent una de les principals activitats lligades a aquestes festes, i és que segons expliquen des del Patronat del Foc Nou, entitat organitzadora, costa trobar reusencs que no hi hagin participat o els hagin vist representar. Tot i que durant les festes no hi haurà cap celebració per l’aniversari, des del Patronat no descarten fer alguna cosa durant l’any.Els Retaules de Reus són els únics en què tots els actors, excepte un, són nens. L’únic adult de les representacions és Gregorio Simón, tota una institució dins el Patronat del Foc Nou, l’entitat organitzadora d’aquesta iniciativa, i amb qui ha parlat el Diari Més. Simón encarna el paper del pastor, i és l’únic paper representat per un adult perquè, precisament, s’ha d’encarregar d’encendre foc.Els Retaules Vivents de Nadal van ser una iniciativa de Carles Macaya, que havia estat sacerdot, i que va impulsar altres activitats a la ciutat, com ara la cercavila de l’Home dels Nassos que es fa el 31 de desembre. Macaya col·leccionava pessebres i hi tenia una gran afició, i va voler portar aquells pessebres que col·leccionava a la ciutat i donar-los vida. Les primeres edicions dels Retaules van començar en una versió molt més reduïda i es feien a la plaça del Mercadal, va ser més tard que van passar a ser-ne vuit i que es van situar, definitivament, als peus de la Prioral de Sant Pere.Però tot i que la composició bàsica dels Retaules fa anys que no varia, i se segueixen representant els mateixos vuit quadres des de fa anys; que són La Creació, l’Anunciació a Maria, Buscant Posada, l’Anunciació als Pastors, el Palau del Rei Herodes, el Naixement, Doctors de la Llei i el Taller de Natzaret, sí que des de l’organització s’hi van introduint elements per dinamitzar-los i millorar-los. Per exemple, ja fa tres anys que els Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus participen en les representacions custodiant el Palau del Rei Herodes.Cada any comencen a apuntar els infants i a organitzar els assajos a principis d’octubre. Els actors que participen en les representacions acostumen a repetir, i a més, la participació en els Retaules també funciona amb el boca a boca entre familiars i companys d’escolar.Hi ha entitats, com el col·legi Sant Josep, que hi participen activament, però des del Patronat del Foc Nou remarquen que no rebutgen a ningú, tot i que enguany, els ha costat col·locar tots els nens que s’han presentat. Simón destaca que des de fa anys, el paper del Rei Baltasar i els seus patges el representen nens o nenes de pell negra, ja que enguany s’ha deixat sentit la polèmica pels reis pintats a les cavalcades de Reis.Gregorio Simón comenta que fa uns quatre anys, per cansament de les persones encarregades i perquè feia falta una renovació, els Retaules de Nadal van estar a punt de desaparèixer, però que des de l’Ajuntament, els van animar a continuar i els van donar facilitats, perquè consideraven, que els Retaules són un element mític de les festes a la ciutat i no es podien deixar perdre.Cada cinc anys, el Patronat del Foc Nou dóna un guardó a alguna entitat o persona que hagi tingut un paper actiu en l’organització i realització dels Retaules, i enguany, l’Institut d’Horticultura i Jardineria serà l’entitat reconeguda, ja que fa anys que col·labora en l’enjardinament i els decorats dels escenaris.