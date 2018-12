Reus actualitza una guia sobre rutes per la ciutat i el seu entorn

La publicació estarà disponible de forma gratuïta a la web de l'Ajuntament

17 rutes

5.000 exemplars

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació ha editat Rutes per Reus i el seu entorn, una guia i un plànol amb opcions per recórrer a peu o en bicicleta itineraris urbans, rurals i de fora del terme municipal. La publicació redissenya, amplia i actualitza la Guia d’Itineraris rurals i el plànol que l’Ajuntament de Reus va editar fa 14 anys amb molt bona acceptació per part de la ciutadania.La nova edició incorpora la planificació i les inversions en senyalització i manteniment que l’Ajuntament a fet a la xarxa de camins del terme, així com les modificacions urbanístiques i les noves infraestructures que en els darrers anys han afectat els traçats de les rutes.La guia inclou les 11 Rutes Reus: 6 d’eminentment urbanes que busquen promoure l’exercici físic saludable entre els reusencs; i 4 itineraris rurals que enllacen la ciutat urbana amb la part rural del terme i que comuniquen amb l’itinerari denominat la Gran volta a Reus.S’hi ha incorporat també 5 rutes que arriben fins als peus de la Mussara, a la Miranda de Puigcerver i la baronia d’Escornalbou i també fins a la talaia per excel·lència que és el Puig d’en Cama.La guia estarà disponible de manera gratuïta a la web de l’Ajuntament de Reus, des d’on es podrà descarregar el document en format pdf.L’edició en paper de la guia té una tirada de 5.000 exemplars, i es distribuirà des de l’Oficina de Turisme de la plaça del Mercadal, a un preu de 3 euros. El cost de la edició de la guia i el plànol han estat de 17.130,39 euros els 5.000 exemplars