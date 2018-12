L'Ajuntament de Reus adequarà més de 300 noves places d'aparcament gratuït

L'alcalde de Reus ha anunciat que s'adaptaran tres solars per facilitar l'estacionament a la zona de Països Catalans i Mare Molas

Actualitzada 18/12/2018 a les 14:01

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat aquest dimarts al matí durant el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació que l'Ajuntament adaptarà, de manera «immediata» tres zones de solars per millorar i augmentar les places d'aparcament gratuït a la zona de Països Catalans i Mare Molas. Es tracta, en primer lloc, dels solars que hi ha a la part posterior de les Piscines Municipals, per la banda del carrer de Ferran, on ja hi estacionen alguns cotxes, tot i que les condicions actuals no permeten aprofitar tot l'espai, i l'estat del terreny dificulta l'aparcament en algunes circumstàncies. En aquesta zona, en què el consistori reusenc ha arribat a un acord amb el propietari dels terrenys per aconseguir una cessió temporal de l'espai per a l'ús públic; s'adaptarà i s'adequarà amb algun tipus de paviment o grava, i podrà oferir prop de 300 places d'aparcament en bones condicions. Es tracta d'un recurs que ja es pot trobar al costat de l'Institut Escola Pi del Burgar, en què un altre solar serveix d'aparcament alternatiu fora del centre de la ciutat.Al carrer de Sor Lluïsa Estivill, a prop del col·legi Mare Molas, també s'adequarà un solar que en aquests moments es troba tancat a la circulació, i que, en aquest cas, passarà a formar part de la xarxa municipal d'aparcaments i se li donaran les condicions que tenen les zones d'estacionament gestionades per Amersam. En aquest espai, que serà asfaltat i comptarà amb il·luminació, hi podran aparcar prop d'una cinquantena de vehicles de forma gratuïta. El darrer espai que s'adequarà és al carrer de Falset, i es tracta d'un petit solar que va quedar entre els edificis que s'hi van construir darrerament, i que actualment ja es fa servir per estacionar alguns vehicles, però que un cop adaptat, podrà acollir-ne, aproximadament, una vintena.Segons ha explicat Pellicer, l'Ajuntament té per objectiu oferir a la ciutadania aparcament gratuït a les zones on sigui possible, i per aquest motiu, des del consistori s'estudien tots els solars que actualment no es troben en procés de construcció, per aconseguir cessions com en el cas de l'avinguda dels Països Catalans, per poder adequar places d'aparcament. Actualment, s'està estudiant un terreny que hi ha prop del Centre Cívic d'Horts de Miró, ja que aquest barri és una de les zones de la ciutat on hi ha una alta densitat de vehicles i hi ha necessitat de més places d'estacionament.