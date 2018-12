Detingut l'autor del tiroteig del carrer Vila-seca de Reus

Es tracta d'un veí de la ciutat de 32 anys i nacionalitat espanyola que diumenge va disparar contra una altra persona enmig d'una baralla entre dos grups

Els Mossos d'Esquadra han detingut, el matí d'aquest dimarts 18 de desembre, l'home que va disparar diversos trets contra un altre enmig d'una baralla entre dos grups produïda la nit de diumenge al carrer Vila-seca de Reus, al barri d'Horts de Miró. Es tracta d'un veí de Reus de 32 anys i nacionalitat espnyola que ha estat arrestat a la mateixa ciutat pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, tinença il·lícita d'armes i amenaces.Els fets es van produir el passat diumenge, quan dos grups formats per persones d'ètnia gitana i de nacionalitat sud-americana van iniciar una discussió en un local situat a la plaça de la Sardana. La disputa, que en un primer moment semblava que no havia d'anar a més, va continuar al carrer Vila-seca, on l'integrant d'un d'aquests grups va disparar diversos trets amb una arma de foc contra l'integrant d'un altre grup. Sortosament, els trets no van provocar cap ferit.Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per tal d'identificar i localitzar l'autor del tiroteig, que ha estat detingut cap a les 12.20h d'aquest dimarts a Reus. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions, segons han confirmat fonts policials.