Centenars de nens i joves omplen el centre per conèixer Pere Caselles

Una gimcana ha servit per descobrir la seva obra

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:03

Més de 450 alumnes de diferents escoles i instituts de Reus han sortit al carrer aquest dimarts al matí per descobrir i estudiar l’obra de l’arquitecte Pere Caselles. Ha estat a través de l’activitat Cerc@selles, una experiència didàctica que ha servit per recórrer onze indrets geolocalitzats que els nois i noies han anat descobrint per endinsar-se en la prolífica trajectòria de qui va ser arquitecte municipal de 1891 a 1936.Cerc@selles és una activitat adreçada a l’alumnat de Cicle Superior d’Educació Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat. A més, hi han col·laborat 40 estudiants de l’Institut Salvador Vilaseca com a voluntaris per fer possible l’organització de l’esdeveniment, en el marc dels seus estudis de servei a la comunitat.Es tractava de conèixer i reconèixer l’obra de Caselles tot utilitzant els recursos tecnològics que mSchools posa a l’abast del món educatiu, a través de l’aplicació mòbil de Geolocalització MHM (Mobile History Maps). Seguint les pistes proposades, els alumnes han anat trobant algunes de les construccions més representatives de Pere Caselles.Amb aquesta experiència l’alumnat, en grups i acompanyat per docents de diferents àmbits, han recorregut un escenari amb onze punts geolocalitzats, amb el punt inicial del recorregut a la Sala Quatre del Museu de Reus de la Plaça Llibertat, on es pot visitar l’exposició Pere Caselles, arquitecte, i amb el punt final a l’Ajuntament de Reus. L’activitat ha finalitzat amb un mosaic humà multicolor de totes les persones participants a la plaça del Mercadal i una recepció al Saló de Plens.