«El Barça i el Nan Casteller compartim valors com els de l'esforç i la catalanitat»

El Nan Casteller presenta aquest Nadal la ‘versió Barça’ de la seva joguina estrella: Els Castellers del Barça

Actualitzada 17/12/2018 a les 19:28

—Quan vam començar el nostre projecte ja havíem tingut contactes amb el club, que ens va proposar la idea. Però llavors ens va fer una mica de por, feia poc que havíem engegat, i ho veiem com un projecte massa gran per a nosaltres. Tot i això, aquests anys hem estat vinculats al Barça, i hem anat fent tallers al Museu, o a la Festa del Gamper. Fins no fa gaire les llicències del club les gestionava Nike, però ara ho fa directament el Barça, i un dels canvis que volien promoure és que els productes llicenciats representessin els valors del club. Estan buscant productes de qualitat associats a aquests valors, i per això ens han contactat.—D’una banda, la catalanitat. El Barça és un gran ambaixador de Barcelona, però també del país, i els castellers són Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i es fan a tot Catalunya. Després, penso que valors com el treball en equip, la superació o la humilitat van molt lligats als castellers i al Nan. Tenim moltes coses en comú.—Sí, nosaltres produïm íntegrament a la Fundació Ilersis de Lleida, un centre de treball amb persones amb discapacitats psíquiques o en risc d’exclusió social. Aquest és un dels nostres pilars: produïm socialment, produïm localment, i ho fem de manera sostenible. Pensem que és possible generar un impacte positiu a la societat amb preus competitius.—Sí, al mes d’octubre va patir un incendi que va cremar tota una nau industrial. Va ser de matinada, però ha deixat a 40 persones sense feina. Nosaltres vam tenir la sort que només hi teníem 5.000 capses, i al final les capses es poden encarregar a un altre proveïdor. Els Nans els fabriquen en una altra nau i es van poder salvar. Si no, no estaríem aquí, perquè no tenim ningú més que ens els pugui fer.—Amb Ilersis hem fet una inversió en tecnologia important, perquè tot i que el Nan pot semblar molt senzill, no ho és gens. És una peça que fa 6 cm i que necessita passar per un control numèric. El llimat es fa en un 80% a mà, i a Ilersis han creat una sala de pintura feta expressament per fer la nostra tampografia. D’avui a demà no trobaríem una altra fàbrica que ens ho pogués fer.Sí, el tamany d’el Nan està vinculat a una qüestó de reaprofitament de fusta de tamany petit. És fusta de faig, molt més noble que la fusta de pi, amb la qual s’elaboren el 90% de les joguines. És més cara, però no li afecta tant el canvi de temperatura i la humitat. És una fusta amb certificat de sostenibilitat.—La diferència que té el Nan respecte a altres jocs de construcció és que té totes les bondats d’aquest tipus de joc, com el foment de la psicomotricitat o l’equilibri, però a més les peces són persones que s’abarcen. Aquesta és la gran diferència. És un joc de construcció i alhora és simbòlic. A més, és un joc sense gènere, sense edat i sense expressió, així que té unes possiblitats infinites, que permet interactuar moltíssim.—Sí. Quan vam saber que el faríem ja vam anunciar una prevenda online a través de la nostra pàgina web. Ara ja es poden comprar a www.elnan.cat. Igualment, els vendrem a botigues com la FNAC o els MegaStores del FCBarcelona. A Reus, es poden trobar a les botigues Batabat i Joguines Segú. Aquesta mateixa setmana ja hi seran.