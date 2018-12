Veïns de la partida de Rojals volen que la riera de l'Abeurada es netegi

Reclamen que l’Ajuntament o l’ACA intervinguin sobre un punt on les canyes han guanyat metres i l’embut provoca que l’aigua arrossegui terra al seu pas

Cotxes bolcats

El veïnat de la partida de Rojals reclama que es porti a terme la neteja de la riera de l’Abeurada, un espai proper a una vintena de masos i que resulta punt de circulació per accedir al camp de futbol del Reddis o al col·legi francès Marguerite Yourcenar. La presència de canyes, expliquen, ha fet reduir de manera considerable l’amplada d’aquest barranc, on «en els dies de pluges, l’aigua s’acumula en un embut i baixa després amb molta més força, arrossegant la terra». La situació «s’ha agreujat» arran dels xàfecs de l’octubre.Una de les persones que viu en un mas a aquesta zona, Domènec Solé, explica que el terreny «s’ha anat rebaixant» pel pas de l’aigua en un tram molt més estret que abans a causa de la presència de malesa i que això «està afectant els murs» de les construccions, que amenacen amb acabar cedint. Solé ja va registrar una instància a l’Ajuntament de Reus al mes de maig, demanant que es retirés la vegetació que ha anat guanyant marge al pas de l’aigua. Fins ara, però, «només un camió de brigades hi va passar un dia i va retirar, precisament, les pedres que havia anat posant sota el mur de casa meva per sostenir-lo. Amb tot, els canyars continuen allà». El veí diu que «vam fixar una data amb l’alcalde, que es va comprometre a venir aquí a revisar com està la riera» però que «la va haver de cancel·lar i no ens han tornat a dir res». Fonts municipals consultades pel Diari Més es limiten a precisar que les rieres i barrancs són titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).L’erosió de l’aigua és tan pronunciada que «a trams on fins ara es podia passar amb el cotxe ja no es pot continuar endavant». De fet, a simple vista es pot comprovar com una part de la terra que havia fet de rampa per permetre el pas de vehicles no hi és i «només podem avançar un tros». Un altre dels veïns de la zona explica que «fa al voltant d’un mes», van veure «un vehicle que havia bolcat» precisament en aquest punt, el qual «no està senyalitzat i sovint dóna lloc a problemes: els cotxes hi arriben, veuen que no poden passar i giren a un lloc que és fosc i on no s’hi veuen». A tot plegat cal afegir l’abocament de runa que té lloc també en aquest punt. Ahir al matí s’hi podien veure, de fet, restes d’obra i també plats i altres estris de cuina escampats pel terra.Recentment i amb el permís de l’ACA, Medi Ambient ha netejat diverses rieres en trams urbans. S’ha intervingut, així, al barranc del Molí al pas pel barri Gaudí i el barri Sol i vista, al barranc del Roquís i al de Cinc Camins. Hi ha pendent fer-ho al camí del Roquís. Aquest 2018 s’han retirat més de 41.000 quilos de runa i l’Ajuntament ha invertit uns 13.000 euros en neteges.