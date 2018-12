Una dotzena de parcs seran adaptats per a nens amb mobilitat reduïda

Cap dels espais comptava amb elements inclusius i ara s’hi instal·laran gronxadors gegants amb seient niu, carrusels i balancins

Actualitzada 16/12/2018 a les 21:51

Quatre punts més concorreguts

Un total de 12 parcs de la ciutat acolliran la instal·lació de nous elements de joc adaptats per a nens amb mobilitat reduïda i «a més, inclusius». Són el parc de Sant Jordi, el del Trenet, les places de la Cultura de la Pau, de Teresa Miquel i Pàmies, del Teatre, d’Europa, de Lluís Buñuel, de Pedrol Rius, de Salvador Allende, del carrer Cels Gomis, dels Drets Humans i el parc de l’avinguda President Macià. Les actuacions, tot i que diverses, seran similars per als 12 els punts. I inclouran la retirada d’estructures velles i d’elements delimitadors dels espais de seguretat, moviments de terres, formigonat de fonaments, col·locació de noves estructures i restitució dels paviments amortidors. En total, l’Ajuntament hi destinarà al voltant de 95.500 euros. Els treballs van sortir a licitació l’11 de desembre, aprovats per decret del regidor d’Hisenda el dia anterior.Tal com recull el plec que regirà les feines, la intenció inicial era haver aportat elements per a nens amb mobilitat reduïda a un total de 15 espais «repartits per la ciutat amb la voluntat d’actuar a tots els barris». Finalment, però, «es van descartar la plaça del Racó de l’Avi, la zona verda entre els carrers Frederica Montseny, avinguda Doctor Fleming i la carretera de l’Institut Pere Mata i, per últim, la zona verda entre els carrers Martí Folguera i Josep Caixés». El criteri de selecció dels parcs on s’actuarà va ser «la concurrència de nens, la seva accessibilitat i les característiques dels elements existents».En aquest sentit, «hi ha 4 parcs que es consideren més concorreguts i on, per tant, s’ha posat més esforç per equipar-los amb més elements nous i de majors dimensions», mentre que als 8 restants «només s’hi podrà implantar un nou element adaptat més petit» tot i que es manté la «voluntat de seguir dotant-los» d’instal·lacions «a mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti». Les obres s’allargaran tres mesos. Les remodelacions es corresponen amb un dels projectes que van rebre llum verda en l’edició 2018 dels Pressupostos Participatius.En detall, el Parc Sant Jordi, que segons el projecte té una superfície de parc de fins a 6.980 metres quadrats, guanyarà un pentagronxador amb seient alt de seguretat i un carrusel. Ara, l’espai disposa de dos nuclis de gronxadors adaptables i de les lletres REUS, una torre, un trenet i molles que no estan adaptats. Amb 12.000 metres quadrats per a jocs, el Parc del Trenet tampoc no té cap element adaptat: xarxes, el sorral, la tirolina, les molles i les torres no ho estan, i els gronxadors tampoc però poden adaptar-se. S’hi incorporarà un gronxador gegant amb seient niu i un altre carrusel.A la plaça de la Cultura de la Pau, amb 575 metres quadrats, les molles, la torre, l’estructura, la passarel·la, el balancí i la molla no estan adaptats i no poden estar-ho. S’hi posarà un gronxador amb seient niu i un carrusel. Igual que a la plaça de Teresa Miquel i Pàmies. Aquesta té 602 metres quadrats de parc i cap element –gronxadors, molles i torre– aptes per a nens amb mobilitat reduïda. A més del gronxador, en aquest cas s’hi ubicarà un balancí de jardí amb dos respatllers i no el carrusel.Pel que fa a la resta dels espais de joc, la plaça del Teatre, la plaça d’Europa, la de Lluís Buñuel, la Pedrol Rius, la de Salvador Allende, la de Cels Gomis i la plaça dels Drets Humans tindran una molla doble amb respatller. El parc de president Macià estrenarà un gronxador gegant.