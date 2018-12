Un home dispara diversos trets en una baralla entre dos grups a Reus

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar la persona que ha disparat l'arma

Actualitzada 17/12/2018 a les 10:22

Una baralla entre dos grups de persones produïda aquesta nit al carrer Vila-seca de Reus ha acabat amb diversos trets que, sortosament, no han provocat ferits. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'identificar la persona que ha disparat l'arma de foc.La discussió entre aquests grups, un format per persones de nacionalitat sud-americana i l'altre per persones d'ètnia gitana, s'ha iniciat en un bar situat a la plaça de la Sardana. La baralla ha continuat al carrer Vila-seca de la ciutat on, segons un testimoni que ha presenciat els fets, un individu d'un dels dos bàndols ha disparat diversos trets amb una arma de foc contra els integrants de l'altre grup. Cap persona ha resultat ferida.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'esclarir els fets i identificar la persona que ha disparat l'arma de foc.