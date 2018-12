Microscòpics, colorits o tradicionals: 150 tions a la Trobada de Catalunya

Petits i grans van poder veure troncs màgics de Vinaròs i de la Vall d’Aran en la vuitena edició de la cita

Actualitzada 16/12/2018 a les 21:22

Prop de 150 tions van donar-se cita ahir a l’Escola La Vitxeta, que organitzava la seva VIII Trobada de tions d’arreu de Catalunya. Des de troncs de bosc fins a algun de tan menut que calia mirar-se amb lupa, tots ells van fer les delícies de les famílies que, durant el dia, s’hi van acostar per gaudir de l’exposició però també dels tallers i dels jocs que la Comissió de Festes de l’AMIPA del centre va organitzar. Enguany, un dels tions havia fet cap a Reus des de Vinaròs i un altre venia directament des de la Vall d’Aran. La majoria, però, eren veïns de la ciutat. I és que, tal com explica Laura Solé, de la Comissió de Festes, «són molts els nens que s’animen a portar els seus tions i alguns d’ells són especialment divertits: vénen tunejats de formes molt curioses». L’arribada d’altres de diferents procedències «és una mostra que estem sortint una mica de l’escola i això també ens fa contents».Com a novetat en aquesta edició va estrenar-se un joc tipus Arcade relacionat amb els tions que ha substituït l’espai per a fotos que havia acompanyat la Trobada de tions d’arreu de Catalunya en anteriors ocasions. Solé recorda que «l’espai on s’exposen els tions col·laboren en decorar-lo els nens i això els fa sentir-se molt partícips de tot plegat i veure-s’hi reflectits». Solé destaca que els troncs que s’hi poden veure «no són tan típics, n’hi ha de mil maneres i als nens els hi agraden molt». Ahir al matí es va fer cagar el tió del col·legi i durant la tarda hi va haver tallers. La VIII Trobada de Tions d’arreu de Catalunya recollia fons per La Marató, igual com una quarantena d’entitats de Reus. Entre ells, l’AVV Amics del Barri Fortuny, que oferiran flors tota la setmana al Centre Cívic Migjorn.