La Salle il·lumina les Peixateries per combatre la violència masclista

Els alumnes de primària del centre han amenitzat l’acte amb una cantada de nadales

Actualitzada 17/12/2018 a les 20:58

Alumnes del col·legi La Salle de Reus s'ha reunit aquesta tarda a les Peixateries Velles per realitzar la tradicional Encesa Solidària, una activitat que normalment es realitza al pati del centre, però que enguany, coincidint amb el Tricentenari de les escoles de La Salle, es va voler traslladar a un escenari emblemàtic de la ciutat de Reus.L’acció que s'ha dut a terme amb el lema «Nadal, la llum que surt del cor», pretenia demostrar que la solidaritat s’ha de fer evident cada dia. Aquesta activitat solidària impulsada pels estudiants i docents del centre és una iniciativa que treballa per recaptar fons per diverses causes.Enguany, els diners recollits durant l’encesa d’espelmes solidària aniran destinats a la Fundació PROIDE i el seu projecte La importància de créixer saludablement als afores de Lima (Perú), que té per objectius principals lluitar per reduir el risc que les adolescents pateixin situacions de violència de gènere o embarassos a curta edat, ajudar a comprendre, trencar i sortir dels cicles de violència, i també, promoure i desenvolupar hàbits saludables entres els nens i nenes i adolescents, inclòs el foment de la igualtat de gènere i la no-violència.Durant el vespre de dilluns més d’un centenar de persones s'han aplegat a les Peixateries Velles per participar en aquesta activitat solidària organitzada pel col·legi La Salle de Reus, i han pogut gaudir, també de les nadales dels alumnes d’educació primària del centre, que han posat l’acompanyament musical a l’acte.