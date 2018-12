Joan Sabaté aposta per un baixador en lloc de l'estació intermodal de Reus

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona diu que el projecte no s’ha descartat i creu que Foment tindrà en compte les demandes consensuades del territori

Actualitzada 17/12/2018 a les 15:51

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, creu que seria millor projectar un baixador a l’Aeroport de Reus i no una estació intermodal. Segons ha explicat en roda de premsa aquest dilluns, la intermodal «no s’ha descartat», tot i que ha admès que tampoc hi ha un projecte fet, i ha assegurat que si el territori ho demana de manera consensuada, com està passant, «segurament s’haurà d’atendre» la demanda. De totes maneres, considera que «tenint l’estació del Camp de Tarragona a 10 quilòmetres de distància, el que seria recomanable és fer una mena de baixador perquè es poguessin aturar els trens, recollir i deixar passatgers, i no una altra gran estació paral·lela a l’altra». «El consens del territori és molt important i el Ministeri de Foment segur que ho tindrà en compte», ha reiterat.Sabaté ha fet balanç aquest dilluns dels sis mesos que porta al capdavant de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. Entre les previsions de cara a l’any que ve, ha anunciat que es licitaran les obres per desdoblar el tram de l’A-7 de la Móra a Torredembarra, una llarga reivindicació del territori. La seva execució comportarà «moltes afectacions», segons Sabaté, malgrat que queden reduïdes només a uns cinc quilòmetres.Després que s’hagi implementat les bonificacions per a veïns de l’N-340 i els transportistes hagin estat desviats a l’AP-7, Sabaté ha assegurat que, encara sense dates concretes, la sinistralitat ha baixat. «Ha estat una mesura exitosa i necessària», ha considerat. Tot i això, en relació a les protestes del sector del transport, ha reconegut que «mai plou a gust de tothom». Sabaté ha dirigit les demandes d’un augment de les bonificacions per als camions a la Generalitat. Segons el subdelegat, el govern espanyol cobreix el 52% com a màxim, i la resta ho han d’aportar els governs autonòmics.En canvi, pel que fa a la demanda de més àrees de servei, Sabaté ha assegurat que la subdelegació ho transmetrà a Madrid perquè estudiïn aquesta petició, que considera «legítima», ja que els espais es col·lapsen per les aturades obligatòries. «És necessari ampliar les àrees de servei per facilitar les aturades», ha dit.D’entre les línies d’acció a la demarcació de cara al 2019, s’apunta la posada en marxa del tram del corredor mediterrani entre la Secuita i Cambrils. També la represa de les obres de l’A-27 al túnel del Coll de Lilla, que han hagut de ser replantejades per la presència d’argiles expansives al terreny. Després que el Consell d’Estat hagi aprovat el dictamen, haurà de passar pel Consell de Ministres aviat. D’altra banda, Sabaté ha recordat que s’estan executant les obres del tercer fil ferroviari, que van quedar parcialment aturades després de les queixes dels càmpings de la costa del Camp de Tarragona, ja que les actuacions es feien de nit.Finalment, la subdelegació del govern espanyol té en agenda el reglament de les xarxes tancades per abaratir el cost de l’energia reclamat pel sector químic de Tarragona o continuar amb els plans d’actuació per evitar la regressió del delta de l’Ebre.Pel que fa al 21-D, Sabaté ha assegurat que tenen «plena confiança» en el cos dels Mossos d’Esquadra i que estan «segurs» que actuaran «d’acord amb la llei i amb responsabilitat per garantir el funcionament del país». Sobre el darrer dispositiu de la policia catalana al tall dels CDRs a l’Ampolla, el subdelegat ha admès que va haver-hi «sorpresa» per la forma en com es va actuar, «deixant que es perllongués tantes hores el tall a una artèria com és l’AP-7». Així, ha desitjat que aquesta acció no es torni a repetir. «Una cosa és el dret a l’opinió o manifestació, i l’altra és el possible col·lapse del país, que té unes conseqüències importants per a les empreses i els treballadors; s’ha d’evitar en la mesura del possible», ha expressat.