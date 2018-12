Sis veïns revisaran 500 pisos d'Horts de Miró contra la pobresa energètica

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya formarà ‘picaportes’ que estudiaran factures i consums al barri fins al juliol

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) desplegarà a Horts de Miró una intervenció dins el seu programa A-Porta, consistent en que persones del barri reben formació i truquen després a la porta dels seus veïns per informar-los sobre «aspectes que poden millorar la seva qualitat de vida». En el cas de Reus, el projecte social se centrarà en la lluita contra la pobresa energètica. Fonts de la CONFAVC expliquen al Diari Més que la iniciativa començarà a aplicar-se al gener i que implicarà assessorament a 500 llars sobre qüestions com l’estat dels comptadors, l’ajust dels consums a les necessitats reals o l’aïllament dels habitatges.Abastarà electricitat, aigua i gas. Més enllà de servir per estalviar en les factures, A-Porta també recollirà informació sobre la situació general del veïnat en aquest aspecte i sobre el coneixement i el dret a recursos com el bo social, i treballarà amb els serveis socials en la coordinació de casos com, per exemple, subministraments connectats de manera irregular. Habitualment, «detectem factures sobredimensionades» i el paper d’aquests veïns vinculats al projecte, que reben el nom de picaportes, «pot ajudar a analitzar-les i reduir-les en un 30 o un 50%», expliquen les mateixes fonts. Entre el maig del 2017 i el maig del 2018, l’A-Porta va passar per Campclar, a Tarragona.Els picaportes són «veïns carismàtics» del barri que reben formació en matèria energètica i recorren porta per porta la zona que se’ls assigna per oferir aquesta informació a les llars. A Horts de Miró treballaran un total de sis. Els picaportes passen una mitjana de 90 minuts a cada habitatge, repartits en dues visites i mitja, apunten des de la CONFAVC, on expliquen que «s’hi estan el temps que faci falta». També hi ha pisos on no obren la porta o que, després d’una primera visita, no volen continuar. Però, «que siguin veïns del mateix barri els que truquen al timbre genera una confiança d’inici i facilita el contacte», afegeixen. A banda de l’assessorament inicial, «es fa un seguiment» i, en algunes llars, «si es troben altres mancances, com ara que la persona necessita acompanyament per anar a serveis socials, se l’acompanya. O, si ha de fer un tràmit i no pot sortir de casa, se l’ajuda».A Horts de Miró, l’acció contra la pobresa energètica «es durà a terme durant sis mesos i mig, fins al juliol». La selecció dels sis picaportes serà el primer pas. Per a portar-la a terme, la CONFAVC realitzarà una reunió amb entitats del barri i Ajuntament, on es definirà el perfil més adequat. La tria d’Horts de Miró com a epicentre de l’A-Porta, de fet, «prové de l’Ajuntament». La regidora de Benestar, Montserrat Vilella, ja va apuntar en el darrer ple –on es van tombar algunes de les mesures plantejades per la CUP sobre pobresa energètica– que es realitzaria algun projecte així a la ciutat. El programa compta amb la col·laboració de la Generalitat. Un important volum de persones grans es concentra a Horts de Miró. El barri es dividirà en zones que es repartiran entre els picaportes.Sovint, «molts veïns no coneixen de manera exacta el funcionament de les subministradores ni saben quines són les opcions que tenen, què és exactament el que han contractat i si té relació o no amb el que acaben fent servir», afegeixen des de la CONFAVC. L’entitat vol deixar clar que «ningú no ha de tenir por ni de preocupar-se perquè, és clar, obrir la porta sempre és opcional» i recorda –en extrems com el de les connexions punxades– que «del que es tracta és d’ajuda» i que els picaportes no tenen la missió de realitzar mai cap denúncia.Durant el 2018, un miler de veïns de Reus han acudit als tallers Com estalviar en la teva factura d’electricitat i aigua, al Punt d’Assessorament Energètic (PAE) o a aquests dos serveis de l’Ajuntament. En concret, unes 280 persones han assistit als 12 tallers d’estalvi energètic que s’han fet des de l’1 de gener fins ahir, dia 13 de desembre. Al PAE ja han estat ateses 806 persones i 80 tenen cita concertada durant el mes de desembre. Benestar Social ha rebut 1.170 sol·licituds de subvencions per fer front a la pobresa energètica