Barcelona supervisa la torre de l'Aeroport per manca de tècnics a Reus

El sindicat UGT diu que s’incompleix el Pla d’Autoprotecció

Actualitzada 14/12/2018 a les 10:01

L’Aeroport de Reus va operar ahir, de dos quarts de vuit del matí a tres de la tarda, sense la presència del Tècnic de Sistemes de Navegació Aèria.El sindicat UGT denunciava de nou la situació i alertava que aquesta figura coincideix, en el cas de Reus, amb la de l’Equip de Primera Intervenció (EPI) de la torre, l’absència del qual incompliria el Pla d’Autoprotecció.Des d’UGT lamenten que la situació «suposa un risc» especialment en un dia en què «la visibilitat no era bona». I que obliga el controlador a treballar amb menys referències de les habituals. Ahir, per l’Aeroport van passar un vol de Volotea amb destinació a París, part de paquets vacacionals, i altres xàrters. De Tècnics de Sistemes de Navegació Aèria n’hi hauria, a Reus, quatre a torns i dos de matí. «Amb condicions meteorològiques adverses, aquests tècnics han de tenir especial atenció a l’estat dels sistemes perquè, amb baixa visibilitat, són l’únic mitjà de les aeronaus per guiar-se», afegien d’UGT.Fonts d’Enaire consultades pel Diari Més detallaven ahir que «les contingències que es puguin produir, com ara la baixa inesperada d’un treballador a Reus, estan contemplades dins dels procediments operatius habituals d’Enaire, aprovats i supervisats per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria». I que «en aquest cas, la supervisió de les instal·lacions es porta remotament, amb absoluta normalitat, des del Centre de Control Tècnic de Trànsit Aeri de Barcelona, ubicat a Gavà. Així, en tot moment es garanteix el servei».Les mateixes fonts precisen que «la manca puntual de presència de personal a una instal·lació no implica una manca de seguretat, ja que el servei es garanteix a través dels sistemes de supervisió remots, equips redundants i protocols d’actuació alternatius en cas d’incidències tècniques, en paral·lel a un continu manteniment preventiu de totes les instal·lacions».