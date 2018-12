Un projecte europeu vol personalitzar la nutrició per evitar malalties

El projecte Preventomics es durà a terme a Reus durant els tres propers anys i compta amb 19 socis europeus

Actualitzada 13/12/2018 a les 13:15

Eurecat lidera un projecte europeu per confeccionar consells dietètics i d'hàbits de vida personalitzats basats en biomarcadors, la qual cosa ajudarà a prevenir malalties, segons informa aquest centre tecnològic.El projecte, anomenat Preventomics, es durà a terme a Reus, compta amb 19 socis europeus i obre la porta a la personalització de tractaments per a la prevenció de malalties no transmissibles mitjançant la nutrició.Durant els tres pròxims anys, Eurecat desenvoluparà a Reus plans de nutrició i d'hàbits de vida personalitzats per millorar la salut.Es basarà en dades físiques i de conducta de la persona, el seu estil de vida i genotip i les seves preferències per elaborar consells a mida i proporcionar-los a cada persona mitjançant les noves tecnologies.En un futur, segons el director de la unitat de Nutrició i Salut d'Eurecat, Josep Maria del Bas, podria ser aplicable a la personalització de qualsevol mena de tractament on la combinació de factors genètics, biològics, nutricionals i psicològics sigui rellevant.L'objectiu del projecte és introduir sis nous productes de nutrició personalitzada preventiva i, a nivell social, es promourà a dieta mediterrània com a estàndard saludable.S'estima que el mercat de la nutrició personalitzada passarà de 81.000 milions d'euros el 2015 en 110.500 milions d'euros el 2020, per l'augment la preocupació social per la salut i, entre d'altres, l'envelliment de la població.