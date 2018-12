Pellicer fa una aposta de «consens i diàleg» en l'inici de la precampanya

L’alcalde, que no concreta les sigles amb què concorrerà al 2019, inclou en la seva imatge l’escut de Reus i empra com a aval els vuit anys al govern

Actualitzada 13/12/2018 a les 11:05

Fer «un gran salt»

Amb el propòsit d’afrontar «quatre anys de reptes amb una gran empenta, idees potents i projectes importants que facin renéixer Reus» l’alcalde, Carles Pellicer, va presentar ahir la imatge de precampanya per a les properes municipals: Pellicer 2019. La campanya estarà dirigida per Marc Just, cap de gabinet d’alcaldia i que compaginarà les funcions actuals amb aquesta tasca. El logotip empra el turquesa, «una barreja de blau i verd, amable i que simbolitza el pacte i l’acord, que és el que buscarem» sobre un fons blanc, «el color de la bandera de la ciutat i el del menjablanc». El símbol és «una versió de l’escut de Reus que s’aixeca des de l’horitzó» perquè «entenem que ha d’enlairar-se, créixer i recuperar l’energia».L’alcalde no va concretar ahir ni les sigles amb què concorrerà als comicis –que no formen part de la imatge de la precampanya, on no apareix el PDeCAT– ni cap dels noms que inclourà la llista. I centra l’aposta inicial en una candidatura personalista i que el pren a ell mateix i al seu bagatge com a marca.Just explicava, en aquest sentit, que «el que tenim és el candidat, que va ser elegit com a tal a través d’un procés de primàries, i un equip de campanya sòlid que ja està treballant en un programa», i detallava que «la candidatura té ara diferents noms sobre la taula i, quan sigui el moment, serà l’alcalde qui els donarà a conèixer».La llista que encapçali Pellicer «ha de ser la més votada i tenim suficient mà esquerra com per convèncer qualsevol partit que sumi a aquesta majoria abans o després de les eleccions», puntualitzava el director de campanya, que afegia que «si alguna força política es vol posar sota el paraigua de Pellicer 2019 estenem la mà». Just precisava que «sempre hem dit que el que cal és sumar, la de Pellicer és una figura de consens i al seu entorn hi pot haver gent que se senti en un sentit i l’altre, de centre, d’esquerra o de diferents sensibilitats». «El de la papereta és un tema que fins al mes de març no es decideix», concloïa.La presentació de la imatge de la precampanya va servir també per fer repàs dels darrers quatre anys, on «Reus ha resistit molt bé la crisi». Per això, explicava Just, «no tindria cap sentit que ara no estiguéssim disposats a fer un gran salt». De cara al proper mandat, Pellicer i el seu equip es comprometen a «ser capaços de posar Reus al capdavant d’un moment històric que serà nou». A l’alcalde «l’avalen vuit anys de gestió i es presenta a la reelecció per completar un projecte».Just insistia ahir en la valoració que Pellicer «el que busca és arribar a unes majories sòlides per poder fer pactes i poder tirar endavant iniciatives polítiques fora del govern» i plantejava la postura del batlle com la d’una persona amb una àmplia capacitat de diàleg. Precisament la manca d’aquesta qualitat ha centrat bona part de les crítiques fetes des de l’oposició durant el present mandat, especialment tenint en compte que arribarà a la fi d’aquests quatre anys en minoria.«El govern de Reus que surti de les eleccions del 2019 ha d’estar configurat amb una gran majoria de forces diverses que siguin capaces de sumar en favor de la ciutat i amb aquest interès comú», concloïa ahir el director de campanya, que assegurava que «el nostre projecte té experiència i energia».