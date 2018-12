La FAVR vol que la zona blava del Sant Joan limiti el preu diari a 1 euro

La Junta entén que, un cop aprovat pel ple l’acord per tarifar l’aparcament, l’import màxim per estacionar-hi 24 hores hauria de ser «simbòlic»

Reunió amb el govern

Un radi de 500 metres

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) vol que la zona blava que s’aplicarà al solar de l’Hospital Sant Joan de Reus rebaixi la tarifa màxima per dia, que ha quedat inicialment establerta en 2 euros, i fixi el topall en 1 euro. La reclamació sorgeix de la reunió de la Junta celebrada aquest dimarts al vespre i està condicionada pel fet que el ple ja va aprovar, el 3 de desembre i amb el «sí» de Cs i PSC, convertir aquest espai «alegal» en un aparcament asfaltat però de pagament.El president de la FAVR, Valentín Rodríguez, explica al Diari Més que el convenciment de l’agrupació d’entitats és que deixar el cotxe a l’exterior del centre sanitari hauria de ser sempre gratuït. Però que l’acord amb la concessionària del pàrquing soterrani per tarifar el solar ja s’ha tirat endavant i que «el que tampoc no voldríem és que la ciutadania hagués de fer front a una quantitat milionària per alguna demanda» de la mateixa concessionària, Iridium, que ja va recórrer un cop als jutjats per exigir el tancament dels terrenys i que no s’hi estacionessin vehicles.Limitar la tarifa màxima per dia a 1 euro serviria, valora Rodríguez, per mantenir el caràcter de pagament de l’aparcament però fer-ho amb una quantitat «més baixa» i que «podria ser simbòlica». D’entrada, però, la FAVR, ha demanat una reunió amb l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, per abordar el tema, «perquè encara no hi hem parlat directament i creiem que és un pas que és correcte fer». Si la zona blava es mantingués i ho fes amb el preu de 2 euros per 24 hores, «estudiaríem si hem de dur a terme alguna acció al solar».Rodríguez ja havia recordat anteriorment, quan es va donar a conèixer l’acord del govern amb Iridium, que «el solar de l’Hospital és de titularitat municipal i, per tant, és de tots els veïns, no és de l’Ajuntament» i lamentava que «el preu d’aparcar se sumi al de la cafeteria, que té tarifes molt altes, o la de la televisió». El president de la FAVR apuntavallavors que la zona blava «té una trampa» perquè, «quan un va a l’Hospital, mai no sap el temps exacte que s’hi estarà. Per això, tot i que l’hora es pagui a 50 cèntims, tothom hi posarà els 2 euros per evitar-se acabar amb una multa». Rodríguez denunciava que «no pot ser que ara s’hagi de pagar per anar a l’Hospital» i deia que, tot i que la visita a l’equipament «sigui cada cop més cara», hi manquen «serveis tan bàsics en aquest segle com el wifi». PP i CUP també s’han posicionat en contra de tarifar el solar.L’acord per asfaltar el solar i aplicar-hi una tarifa de zona blava amb 300 places implicarà que, en 15 anys, l’Ajuntament no pugui generar cap nou aparcament gratuït a terrenys municipals i en un radi de 500 metres a partir de l’Hospital. El cercle, en principi, abasta la zona de la facultat d’Economia de la URV, Mas Pellicer, arriba fins a l’avinguda de Tarragona, pren els carrers de Nicaragua i de Mèxic al Tecnoparc i les parcel·les a la zona posterior fins passada l’avinguda de la Universitat. L’entesa amb Iridium pot trencar-se en qualsevol moment que una de les dues parts ho vulgui.