L'AVV I de Maig apunta uns ocupes per l'incendi d'un quadre elèctric

El president Eduardo Navas lamenta que la reparació costi diners a veïns

Actualitzada 13/12/2018 a les 11:53

Crema un quadre elèctric d'un bloc de Mas Pellicer Un incendi en un quadre elèctric en un bloc de Mas Pellicer de Reus ha mobilitzat a tres dotacions de Bombers de la Generalitat. L'avís del foc ha entrat a les 17.36 hores i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Quan han arribat el foc ja es trobava apagat.

Un incendi en un quadre elèctric del bloc 22 de Mas Pellicer va mobilitzar dimarts, cap a les 17.45h, fins a tres dotacions de Bombers de la Generalitat. L’Associació de Veïns I de Maig atribueix el foc a les connexions que hi puguin haver realitzat les persones que, segons apunten, estan ocupant de manera il·legal almenys tres habitatges de l’edifici on van produir-se les flames. El president de l’entitat veïnal, Eduardo Navas, lamenta que «les ocupacions es tornen un problema especialment greu quan deriven en coses com aquestes» i que l’incendi «va cremar per complet l’habitació de comptadors i ha deixat el bloc sense llum». «Són els mateixos veïns els qui hauran de pagar la reparació», afegeix Navas, ja que l’afectació «és a la part de la comunitat i no correspon a Endesa».Habitatge va prendre el compromís de manera pública, fa uns mesos, de fer-se càrrec dels desperfectes que la presència d’ocupes pogués generar a edificis del barri on hi hagués pisos de la seva propietat. El president de I de Maig explica ara que «sí que pagaran la part proporcional dels seus pisos però no tot, així que els veïns ho hauran de posar de la seva butxaca, cosa que també faran però que portarà segurament un cert temps». Mentrestant, diu Navas, «al bloc no hi ha llum».I de Maig va denunciar la setmana passada, en un altre ordre de coses, que «la major part de quadres elèctrics del barri, i n’hi ha fins a 60, un per cada bloc, estan oberts» i que la situació «és perillosa per als veïns».