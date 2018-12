ERC Reus recorrerà perquè sigui el TSJC qui es pronuncïi sobre la causa del 3-O

Al·legaran la suspensió de la causa per totes les parts per la condició d'aforada de la portaveu

Actualitzada 13/12/2018 a les 20:45

ERC Reus presentarà aviat el recurs perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sigui el tribunal que es pronunciï sobre la causa del 3-O, en què l'alcalde i quatre portaveus municipals estan acusats d'incitació a l'odi. L'advocat del col·lectiu Advocats Voluntaris 1-O, que defensa la causa iniciada pel manifest que demanava la retirada de la ciutat dels agents de la policia espanyola després del referèndum, presentarà el recurs atesa la condició d'aforada de la portaveu d'ERC a Reus, Noemí Llauradó, que també és diputada al Parlament.El recurs al·legarà la suspensió de la causa per totes les parts, fins que es resolgui sobre la seva admissió per part d'aquest tribunal. També demanarà l'arxiu, tenint en compte que els fets imputats no constitueixen cap delicte.ERC espera que la causa sigui aviat arxivada, tal com ha passat amb la resta d'investigats per la causa, dos regidors de la CUP, dos treballadors d'un gimnàs i diversos bombers.