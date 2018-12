Educació reformularà el model d'adscripció escolar per al 2020-2021

El Departament activarà l’any vinent un procés participatiu que impliqui Ajuntament i comunitat educativa per canviar el sistema

Actualitzada 13/12/2018 a les 12:39

L’opció triple estarà un curs més

El model d’adscripció escolar a Reus serà diferent a partir del curs 2020-21. Fonts del Departament d’Educació detallen al Diari Més que, de cara a l’any vinent, es posarà en marxa un «procés participatiu que permeti la Generalitat, l’Ajuntament de Reus i la comunitat educativa intercanviar necessitats, maneres de veure i propostes de millora» sobre el sistema. Probablement també hi prenguin part experts vinculats a alguna universitat que posin sobre la taula la seva interpretació. Es tindran en consideració les dades d’evolució demogràfica al municipi. Serà a través d’aquest mecanisme, tal com precisen les mateixes fonts, que es donarà forma al «nou model», el qual començaria a aplicar-se «d’aquí a dos cursos».Des del Departament no concreten quins seran els aspectes que se sotmetin al procés participatiu o si la reforma que es porti a terme afectarà el 100% de l’actual plantejament. Tampoc si l’aportació d’idees partirà de zero o bé d’alguna proposta ja concebuda. Sí que insisteixen en que l’opinió de la comunitat educativa serà tinguda en compte. Per al 2019-2020 es mantindran les actuals adscripcions. La determinació de tirar endavant la reforma s’ha abordat ja en el marc de les reunions de la Taula Mixta. Fonts municipals consultades confirmen estar al corrent del projecte d’Educació però recorden igualment que l’Ajuntament no és competent en aquest àmbit i expliquen que la previsió és per al curs 2020-2021 i que, per tant, al 2019-2020 no està previst cap canvi.Les modificacions que s’acabin aplicant al model d’adscripció tindran conseqüències directes sobre altres aspectes, segons afegeixen des del Departament. Això serà així perquè «hi ha la possibilitat que repercuteixin en les línies de les escoles i marquin, per tant, les necessitats de construccions». Aquesta darrera puntualització la fa Educació en relació a casos com el de l’Escola Els Ganxets, l’única de la ciutat que ocupa barracons. La Generalitat, preguntada sobre si hi ha cap previsió que, en algun moment, el centre pugui traslladar-se a un edifici, apunta que la qüestió quedarà pendent de la reformulació del model d’adscripció. Pel que fa al barracó de l’Escola Prat de la Riba, l’estudi que el Departament va encarregar fa alguns mesos per determinar si era desitjable i viable el desplegament d’una ala de l’immoble per retirar el mòdul prefabricat que s’ha instal·lat al pati «encara no ha acabat» i, per tant, no s’ha decidit què es farà.Un total de set escoles de la ciutat, les ubicades a la zona sud i que es corresponen amb Eduard Toda, Isabel Besora, Rosa Sensat, Rubió i Ors, Teresa Miquel, Sant Bernat Calvó i Marià Fortuny han estrenat aquest curs adscripció triple: han tingut garantida una plaça per accedir a primer d’ESO als instituts Salvador Vilaseca, Roseta Mauri o Josep Tapiró. La mesura representava un pas especialment important per a Sant Bernat Calvó i Marià Fortuny, els dos únics col·legis que, històricament, havien disposat només de l’alternativa de l’Institut Josep Tapiró. La resta d’escoles, les de la zona sud, han mantingut l’adscripció doble amb els instituts Baix Camp, Gaudí, Domènech i Montaner i Gabriel Ferrater. El canvi, que va consumar-se després de diverses mobilitzacions promogudes per grups de pares contra l’adscripció única, seguirà vigent almenys al 2019-2020, segons la informació de què disposa ara l’Ajuntament.