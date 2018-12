Un Baltasar «de veritat» desfilarà de nou a la cavalcada de Reis de Reus

Cultura es vincularà a un col·lectiu perquè hi participin persones negres coincidint amb la iniciativa de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’

Actualitzada 12/12/2018 a les 09:14

«Era impossible trobar ningú»

L’última ciutat catalana

Mantenir «la màgia» de la data

La cavalcada de Reus tindrà, enguany, un Baltasar «de veritat». I recuperarà la participació d’una persona negra per representar el rei. En els darrers anys, s’havia mantingut la pràctica d’embetumar algú de pell blanca. Reus era l’última de les grans ciutats de Catalunya en conservar aquesta manera de procedir, que s’abandonarà coincidint amb la campanya impulsada per Casa Nostra, Casa Vostra perquè Baltasar deixés de ser pintat. Girona, l’altre municipi que embetumava el seu rei, va anunciar també ahir que no continuaria fent-ho. Al voltant de 450 persones integren la cavalcada de Reus. La intenció és que la cohort de Baltasar també sigui negra aquest 2019, igual com els seus patges. La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, explica al Diari Més que l’Ajuntament està tancant un acord amb algun col·lectiu de la ciutat, «amb el qual fa dies que estem treballant», perquè prengui part de l’acte.La tria dels reis que desfilen a la cavalcada es fa «per llista d’espera i qualsevol persona del municipi s’hi pot apuntar». Caelles precisa que Baltasar va deixar de ser negre a Reus cap al 2013, «quan el col·lectiu de senegalesos que col·laborava en aquest aspecte va perdre membres i va resultar difícil trobar qui ho volgués seguir fent». Alguns «han hagut de fer cua durant cinc anys» per sortir com a Melcior, Gaspar o Baltasar. Ara, Cultura no té cap persona negra en llista d’espera per ser rei.Caelles recorda que la presència d’una persona negra com a Baltasar «va ser al seu moment una excel·lent iniciativa de Jaume Amenós, del Bravium, i mèrit seu que pogués ser així» i que la primera vegada que Reus va tenir un rei negre «el regidor de Cultura era Xavier Filella, del PSC» i la darrera, «va ser quan ho era Joaquim Sorio, de Convergència». La regidora respon així al tuit publicat ahir per ERC que deia que «quan ERC ens encarregàvem de l’àrea de Cultura, el rei Baltasar era #BaltasarDeVeritat. Farem que torni!». I apuntava que «el rei ha estat maquillat quan ens ha sigut del tot impossible trobar cap persona negra que pogués representar-lo». En aquest sentit, la regidora de Cultura destaca que «qui faci de Baltasar ho ha de voler fer, no es tracta d’obligar ningú sinó de que tingui la il·lusió» i recorda que «la cavalcada forma part d’una tradició vinculada al cristianisme». En relació al col·lectiu que donarà vida aquest gener al rei i la seva cohort «estem parlant amb més d’un des de fa alguns dies», precisa Caelles, que no descarta que l’acord «tingui una part social, de festa i d’implicació en la ciutat» i pugui incloure, per exemple, persones refugiades. Amb tot, «no estem segurs que puguem comptar amb suficients persones que vulguin formar part de la cavalcada com perquè tots els membres de la cohort del rei Baltasar siguin negres», així que «no hem de descartar que, si és necessari, algunes persones puguin anar pintades».La campanya #BaltasarDeVeritat, impulsada per Casa Nostra, Casa Vostra, demanava «que a les cavalcades de Catalunya es deixin de pintar de negre reis i patges, i hi participin persones negres, de veritat». «Actualment, de les setze ciutats catalanes que tenen més de 75.000 habitants, només dues continuen pintant el rei Baltasar, obviant la humiliació que aquesta pràctica representa per a la població negra. Són Girona i Reus. En canvi, en molts altres municipis el rei Baltasar és ja des de fa més d’una dècada un veí negre», afegien des de l’entitat. Ambdues localitats deixaran a partir d’ara de fer-ho. Girona ha acordat el canvi a través de la Junta de Manaies i Reus, des de l’Ajuntament. Recentment i a través d’un comunicat, el grup municipal de la CUP s’havia alineat també amb el posicionament de Casa Nostra, Casa Vostra.La regidora de Cultura diu que «la cavalcada no tracta de colors sinó de mantenir la màgia, especialment dels nens» i valora que els petits, quan hi assisteixen, «no es plantegen les coses des d’aquest punt de vista sinó que a qui veuen passar és simplement a Baltasar». Desvincula totalment la pràctica d’embetumar el rei de qualsevol qüestió racista i reitera que a l’Ajuntament de Reus «vam començar a maquillar el rei quan no vam trobar cap altra opció». Amb la decisió de recuperar el lligam amb algun col·lectiu que es presti a col·laborar amb la cavalcada, no quedaran al territori reis pintats. La cavalcada de Reis és, segons concreta Caelles, «l’acte públic que mou més gent a Reus».