L'Escola Alberich i Casas recull firmes perquè es creï un institut a Ponent

El col·legi es reunirà amb Educació per demanar la construcció d’un centre de secundària proper i que doni servei a una zona amb moltes famílies joves

Actualitzada 12/12/2018 a les 14:41

Desplaçar-se a peu

La comunitat educativa de l’Escola Alberich i Casas ha posat en marxa una recollida de signatures per fer realitat un dels seus «somnis», la creació d’un institut a la zona de Ponent de la ciutat. Des de la comissió d’infraestructures del col·legi expliquen al Diari Més que aquest, adscrit a l’Institut Baix Camp –on es matriculen la gran majoria d’alumnes quan han de fer en salt a l’ESO– i a l’Institut Gaudí, no disposa ara de cap centre de secundària públic i proper. Tenir-ne un, apunten, «completaria aquesta àrea educativa».Entre l’Alberich i Casas i l’Institut Baix Camp hi ha una distància de prop de dos quilòmetres. La recollida de signatures s’ha activat a través del portal Change.org, on ahir ja s’acumulaven prop de 500 suports, i també de manera física. És el primer pas per la reclamació de l’institut i una qüestió «positiva» i d’alguna manera «simbòlica». Les firmes es traslladaran als Serveis Territorials d’Educació, on la comunitat ha demanat cita per exposar la seva petició.L’Escola Alberich i Casas és una comunitat d’aprenentatge. Els «somnis» són desitjos del col·lectiu de professors, de mares i pares i també dels alumnes que surten d’un sistema d’enquesta que es realitza cada quatre anys. Al 2017, el «somni» de tenir un institut de referència a prop «va ser el més votat», expliquen des de la mateixa comissió. La zona de Ponent abasta l’espai entre el santuari de Misericòrdia fins l’avinguda de Sant Bernat Calvó, el barri Immaculada i també una part de Sol i Vista. «No és massa lògic que el criteri principal perquè t’adjudiquin una escola sigui la proximitat i, en canvi, els instituts estiguin tan lluny», afegeixen des de l’Alberich i Casas, on precisen que la situació desemboca, de vegades, en que alguns dels estudiants optin per l’ensenyament concertat. La reivindicació, diuen, «ve de lluny, és històrica i, ara que s’ha convertit també en un somni, mirarem la manera de poder tirar-la endavant».La petició a Change.org precisa que «un model sostenible de ciutat ha d’apostar pels desplaçaments a peu i no en cotxe (ja que al final, els pares acaben portant els alumnes: tampoc no hi ha un servei adequat de transport públic)» i que «volem un centre on puguin tenir continuïtat els projectes endegats a l’escola i l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials (SIEI), ja que l’institut de referència no compta amb aquest servei». I diu que l’entorn de l’Escola Alberich i Casas «és una zona en creixement de la ciutat, on s’hi instal·len moltes famílies joves amb nens petits atrets precisament per la presència d’escoles de primària i guarderies. És necessari que des de l’educació pública s’oferti un institut, que acabaria de completar aquesta zona educacional, i del qual se’n beneficiarien també altres escoles públiques de la zona».Fonts municipals consultades detallen que, tot i que l’Ajuntament no és competent en aquest àmbit, «estarem atents a la petició de l’escola i, quan hi hagi una reunió amb la Generalitat, es veurà l’evolució de l’alumnat i la possibilitat econòmica i efectiva de que es pugui tirar endavant o no» un nou institut.