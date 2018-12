L'aeroport de Reus rep un 20% més de passatgers aquest novembre respecte el 2017

La instal·lació acumula 1.030.000 usuaris en el que portem d'any

Actualitzada 12/12/2018 a les 14:29

L'aeroport de Reus ha registrat un augment de passatgers aquest octubre, respecte al mateix mes de l'any passat. Per les instal·lacions hi han passat 9.671 passatgers, cosa que representa un 20% més que al novembre del 2017, segons les dades fetes públiques per Aena. En el que portem d'any, de gener a novembre, l'aeroport acumula 1.030.813 usuaris, un 2,1% més respecte del mateix període de l'any passat. Pel que fa a les operacions, aquest novembre s'han fet 1.061 moviments, un 19,9% més que un any enrere. De gener a octubre a l'aeroport del Baix Camp s'han operat 15.825 vols, un 2,9% més que el 2017. Pel que fa a les companyies, al novembre Ryanair ha acaparat un 30% del total de passatgers.