El Grup Borges tanca l'any amb un benefici net rècord de 15 MEUR

Assoleix la xifra de 820 MEUR en vendes, un 10% més que l'any anterior i que en volum significa un total de 369.000 tones

Actualitzada 12/12/2018 a les 16:38

Borges International Group (BIG) ha informat del tancament del que qualifica com el seu «millor any empresarial», en termes de benefici net, en obtenir 15 milions d'euros i superar en un 1,7% el seu rècord de l'any anterior, fet que multiplica per 7 el resultat dels últims 12 anys. Segons la companyia, la facturació ha arribat a un rècord històric, ja que ha assolit els 820 milions d'euros, un 10% més que l'any precedent. El Grup ha comercialitzat un total de 369.000 tones, que suposen un 6% més que en l'exercici anterior, i ha assolit un EBITDA ajustat de 33 milions d'euros. Borges preveu invertir 67 milions entre el 2018 i el 2022 per incrementar la seva eficiència, competitivitat i sostenibilitat mediambiental. Així mateix augmenta la plantilla fins als 1.154 empleats amb 134 llocs creats en els darrers 3 anys.El Grup Borges assegura que continua la seva aposta per la internacionalització dels seus productes i destaca un increment de les seves vendes als mercats internacionals en un 3,2%, xifra que es tradueix en una facturació de 555 milions d'euros, és a dir, un 67,7% del total de les seves vendes. Aquest percentatge tan elevat de venda a l'exterior deriva de la comercialització dels seus productes a 116 països a través de les seves oficines i filials comercials a Espanya, els Estats Units, França, Itàlia, Rússia, Brasil, Índia, Xina i, la més recent, Singapur.Per volum de productes, Borges ha comercialitzat un total de 346 milions d'unitats envasades, de les quals 136 milions (el 39%) corresponen a olis d'oliva, 74 milions (el 21%) a fruita seca i fruita dessecada, 43 milions a olives (el 12%), 38 milions a vinagres, 22 milions a olis de llavors, 15 milions a productes en conserva, 8 milions a pasta i salsa i 10 milions a altres productes.Borges International Group, amb més de 122 anys d'història, té un total de 1.154 empleats al món i ha generat 134 nous llocs de treball en els darrers 3 anys. Opera a 11 plantes industrials de cinc països i té 15 oficines comercials a 10 països.Tot i el volum creixent d'importacions d'oli cru d'Europa de l'Est, el Grup segueix apostant per la producció local i manté el seu compromís de responsabilitat social, i per això garanteix la traçabilitat dels seus olis de llavors. Per aquest motiu, BIG, a través de la seva filial d'olis, Borges Agricultural & Industrial Edibles Olis (BAIEO), ha iniciat l'execució del seu pla director, que té previst realitzar una inversió de 23,1 milions d'euros per al període iniciat el juny de 2018 i que acabarà el maig de 2022, amb l'objectiu d'incrementar la seva eficiència, competitivitat i sostenibilitat.La major part d'aquesta inversió es dedicarà a la construcció d'una nova planta d'extracció d'oli de llavors, a la qual es destinaran 10 milions d'euros. La nova extractora incrementarà la capacitat productiva de la planta fins un 30%, suposarà un estalvi de costos i millorarà el rendiment del procés d'extracció incrementant la ràtio de l'oli obtingut en l'extracció d'oli de llavors. També es preveu que incrementi la seguretat en tot el procés i millori la qualitat de les condicions de treball dels operaris, incorporant la tecnologia necessària que li permeti avançar més en els seus objectius en matèria d'eficiència energètica. Segons Borges, aquest últim avenç permetrà reduir l'impacte mediambiental de les seves activitats mitjançant la disminució d'emissions de COV (compostos orgànics volàtils), així com del consum de vapor, electricitat i aigua, recursos necessaris per a l'extracció de l'oli.D'altra banda, BIG vol continuar apostat pel negoci agrícola a través de la seva filial de fruita seca, Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), amb la gestió de 2.401,5 hectàrees. D'aquestes, 320 se situen a Califòrnia, 941,9 al sud de Portugal in 1.139,6 a Espanya, especialment a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia. El projecte empresarial de BAIN té previst invertir 32 milions d'euros el pròxim quadrienni, enfocats principalment, cap a la sostenibilitat.