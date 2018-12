Denuncien la presència d'aigües fecals procedents d'uns baixos prop de l'Escola Prim

Els veïns no aconsegueixen localitzar el propietari i solucionar el problema

Actualitzada 12/12/2018 a les 20:28

Els veïns dels baixos del número 8 del carrer Doctor Jaume Peyrí de Reus han denunciat que pateixen, des de fa més d'un mes, la presència d'aigües fecals a la via pública. El líquid prové d'un local tancat i arriba fins a l'entrada de l'Escola General Prim formant tolls. En un vídeo es veu com l'aigua, que desprén un fort olor, afecta a tota la vorera, on estan situats els baixos. Se sospita que el líquid, segurament, prové del trencament d'alguna canonada o algun embús.Les comunitats de veïns dels edificis colindants s'han intentat posar en contacte amb el propietari dels baixos però no aconsegueixen localitzar-lo per solucionar el problema. Des de l'Ajuntament de Reus asseguren que es tracta d'un tema comunitari i que ells no poden fer res ja que no tenen competències en locales privados. Per això, recomanen que posin en coneixement els fets a la comunitat de veïns a la qual pertany el local i valorar les possibles solucions amb l'assegurança.