Reus comptarà, finalment, amb una piscina municipal coberta

L'alcalde Carles Pellicer ho ha anunciat durant la roda de premsa de presentació del Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi (MIEM)

Actualitzada 11/12/2018 a les 12:11

L'Ajuntament de Reus ha engegat el procés per obrir un concurs per la planificació i construcció d'una piscina municipal coberta a la zona sud de la ciutat, així ho ha anunciat l'alcalde, Carles Pellicer, en la roda de premsa de presentació de el Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi (MIEM), un document que recull informació sobre la pràctica de l'esport a la ciutat i que projecta accions per potenciar l'exercici físic i l'envelliment actiu. Entre els anuncis destacats en la presentació d'aquest document, a banda de la construcció de la primera piscina municipal coberta de la ciutat, també hi ha el projecte de millora dels patis de les escoles per garantir la pràctica de l'esport en aquests espais. Una mesura que deriva de l'estudi sobre la situació de cada centre educatiu, i de la definició de les necessitats de cada escola per promoure l'exercici físic entre els alumnes.El projecte de la nova piscina, que de moment es troba en una fase molt inicial, es planificarà per construir-la als terrenys que hi ha al costat del Pavelló Olímpic Municipal. Una zona que garanteix una distància mínima entre la nova instal·lació i les piscines cobertes dels clubs Reus Deportiu i Reus Ploms, i que oferirà servei a tota una zona de la ciutat que compta amb pocs equipaments esportius.