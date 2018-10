L'aeroport de Reus engega les obres per ampliar les zones d'arribada i sortida de passatgers

En dos anys es remodelarà i ampliarà l'edifici de control i tot l'espai d'embarcaments, que es duplicarà

Actualitzada 11/10/2018 a les 14:06

A una setmana del milió de passatgers

L'aeroport de Reus haurà ampliat en el termini de dos anys les terminals d'arribades i sortides que, en alguns casos, duplicaran la seva capacitat actual. Aquesta mateixa setmana, l'empresa LIC (Levantina Ingenieria y Construcción) ja ha començat els treballs inicials de l'ampliació de la infraestructura aeroportuària, un projecte que es va adjudicar per un import d'11,5 milions d'euros.Aquest dijous, el gestor assignat per Aena al projecte, Fernando García Angelina, acompanyat del director de l'aeroport reusenc, Vicenç Pallarès, explicava els detalls de l'ampliació prevista.Segurament la modificació més significativa i destacada és la que afectarà la terminal de sortides. La zona d'embarcaments creixerà en 2.873,80 m², al qual cosa representarà que la façana de l'edifici s'ampliarà en 12 metres lineals, al denominat 'costat aire', és a dir que serà una ampliació visible només des de la zona de les pistes. Així, l'edifici creixerà en el seu costat sud, és a dir, el lateral dret. A més de l'ampliació fins a 12 de les portes d'embarcament (ara en són 7), també es realitzarà la remodelació de tot l'espai que ara és dedicat al filtratge i control de passatgers.La pròxima setmana començarà a enderrocar-se l'edifici que actualment ocupen els agents de la Guàrdia Civil destacats a l'aeroport (espai afectat per l'ampliació). Això ha obligat a reubicar els cossos de seguretat en barracons provisionals fins que no es completi la reforma.L'ampliació de la zona de sortides permetrà també ampliar l'espai dedicat a oficines. D'aquesta manera, sobre les portes d'embarcament hi haurà un segon pis dedicat a administració.Els usuaris habituals de l'aeroport reusenc veuran com es modifiquen les actuals sortides d'accés a les pistes. En ampliar-se l'edifici cap a l'est hi haurà un increment de desnivell de la terminal respecte de la pista, la qual cosa se salvarà amb unes noves rampes.Pel que fa a la zona d'arribades, per una banda es remodelarà l'actual espai de recollida d'equipatges, incorporant una nova cinta. Això farà que quan finalitzi la remodelació l'aeroport disposarà de tres cintes de recollida de grans dimensions, la qual cosa augmentarà la rapidesa del servei.A banda es realitzarà l'ampliació de la zona dels serveis de seguretat i control i d'un nou edifici exterior d'accés restringit. Això farà, doncs, que l'edifici aeroportuari també es vegi ampliat a la seva zona nord, al lateral esquerre segons l'accés principal.Un dels aspectes delicats en l'execució de les obres serà minimitzar l'afectació al normal funcionament de l'equipament. En aquest sentit, Pallarès explicava que s'havia planificat en diverses fases, aprofitant els períodes 'vall' de menys activitat a l'aeroport i s'havien cuidat els detalls per evitar que els usuaris tinguessin cap problema a causa de les obres.El director de l'Aeroport de Reus destacava que amb les obres d'ampliació el que feien era preparar la infraestructura pels pròxims anys, alhora que destacava les xifres de creixement que està tenint l'equipament reusenc. De fet, en una setmana, afegia Pallarès, «haurem arribat a la xifra del milió de passatgers aquest any». A 30 de setembre, la xifra se situava en els 930.000 passatgers, és a dir, un 2,7% més que l'any anterior. Segons les dades que afegia Pallarès, el mes de setembre es va tancar amb un increment del 5,9% en el nombre de passatgers, arribant als 169.000.