L'incendi no va provocar ferits

Actualitzada 11/10/2018 a les 10:09

Els Bombers de la Generalitat van actuar, la nit d'ahir dimecres 10 d'octubre, en un servei per un incendi provocat per una olla oblidada al foc a Reus. El cos es va desplaçar fins al lloc amb quatre dotacions arran del succés, que no va causar ferits.El foc es va originar a les 22.08h a la cuina d'un habitatge de l'avinguda Mossèn Ramon Muntanyola. El seu origen era una olla al foc, la qual va cremar completament. Sortosament, cap persona va resultar ferida. Els Bombers van finalitzar el servei cap a les 23h.