Reus tornarà a pedalar en benefici de la Fundació Noelia aquest diumenge

La segona edició de l’esdeveniment tindrà lloc aquest 14 d’octubre i començarà a les 10.30h

Actualitzada 11/10/2018 a les 15:51

Reus pedalarà, un cop més, en benefici de la Fundació Noelia. La segona edició d’aquesta bicicletada popular solidària, organitzada per la Regidoria d’Esports, Reus Esport i Lleure i el Centre Comercial la Fira, tindrà lloc el proper 14 d’octubre i tindrà sortida a les 10.30h a la plaça de l’Univers. A més, durant tot el matí hi haurà animacions infantils, inflables, pintacares, recollida de taps solidaris i animació musical amb una xaranga a la zona de la plaça de l'Univers.L'itinerari començarà a la plaça Univers i continuarà per la riera Miró fins a l’avinguda de Jaume I, la plaça d’Hèrcules, el carrer de Misericòrdia, el passeig de Prim, la plaça de les Oques, el carrer de Sant Joan, el tomb de ravals, la plaça de la Llibertat i l'avinguda de Sant Jordi, amb final novament a la plaça de l’Univers.Les persones interessades a participar poden fer un donatiu de 5 euros en inscriure's de manera online a la web tretzesports.org . També poden apuntar-se presencialment al Centre Comercial La Fira, dijous 11 de 17:00 a 21:00 h, divendres 12 i dissabte 13 de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 21:00 h. El mateix dia també es podran fer inscripcions des de les 8:00 h a l'envelat exterior de la mateixa plaça de l’Univers.Cal dir que l’entitat Reus Trail Solidari també s’ha sumat a l’activitat d’aquesta bicicletada amb una aportació directa a la Fundació Noelia, aquesta aportació es farà efectiva el mateix diumenge a l’escenari de l’activitat.