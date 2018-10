Reus recupera el Castell del Cambrer i el converteix en centre cultural

S'ha destinat un pressupost de més de 174.000 euros per a les obres d'un edifici declarat Bé d'Interès Nacional

Actualitzada 11/10/2018 a les 13:08

Reus recupera el Castell del Cambrer, l'edifici conservat més antic de la ciutat i que representa els orígens de la ciutat, per aprofitar el seu valor patrimonial i històric i destinar-lo a usos institucionals, cívics i culturals. Amb les obres de remodelació, iniciades el primer trimestre d'enguany, s'ha fet valdre el simbolisme d'un edifici construït el segle XII i que al llarg del segle XX es va reformar en diferents ocasions per destinar-lo a la seu de l'Arxiu Municipal. El pressupost ha estat de 174.784 euros amb IVA. El Castell del Cambrer està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional des de 2005.Les obres han servit per fer accessibles les plantes altes a usuaris amb cadira de rodes; fer les adaptacions normatives que permetin l'ús de la planta noble per a activitats de pública concurrència; i millorar i adaptar les instal·lacions a la normativa. També s'ha realitzat la reforma de l'ascensor ampliant el buc, ja que l'anterior no permetia instal·lar una cabina suficientment gran; l'adaptació dels elements estructurals i constructius i dels recorreguts d'emergència a la normativa d'incendis; les reformes de les escales principal i secundària; la dotació de l'edifici dels serveis higiènics adients; la reforma de les instal·lacions elèctrica, informàtica i d'audiovisuals; i la instal·lació d'una il·luminació nova.Igualment, es preveuen treballs de manteniment dels acabats dels paviments i de paraments verticals. Finalment, la proposta té pendent de valorar, a l'espera de decidir-ne una nova ubicació, el trasllat de l'arxiu de notaris de la planta sota-coberta.