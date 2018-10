Freshly Cosmetics dóna el tret de sortida a la 48a edició d'ExproReus

La fira multisectorial disposa d’una àmplia oferta en automoció, habitatge i gastronomia

Actualitzada 10/10/2018 a les 21:15

Impuls a l’emprenedoria

La 48a edició d’ExproReus va obrir oficialment ahir a la tarda amb l’acte d’inauguració que va tenir lloc a l’entrada de l’edifici de firaReus, al Tecnoparc.L’acte d’inauguració va arrencar amb el discurs d’Isaac Sanromà, president de firaReus, que va voler remarcar la trajectòria d’ExproReus, que aviat arribarà a la 50a edició, i donar les gràcies als diversos factors que la fan possible any rere any, destacant, sobretot, la col·laboració de la Cambra de Comerç i el suport de l’Ajuntament de Reus, i també, el dels expositors, que cada any confien en la fira per promocionar els seus productes.Sanromà va destacar l’àmplia oferta d’automoció amb què comptarà enguany ExproReus, i també la gran varietat d’activitats que s’hi poden trobar.A continuació, Carles Pellicer, alcalde de la ciutat, va voler fer broma amb el fet que la pluja abundant de dimarts, anava lligada a l’obertura de la fira, ja que, històricament, ExproReus s’ha vist marcada per diversos fenòmens meteorològics adversos, malgrat els quals, sempre ha tingut èxit.Finalment, Miquel Antolín i Mireia Trepat, de l’empresa reusenca Freshly Cosmetics van ser els encarregats de donar el tret de sortida a l’edició d’enguany de la fira multisectorial, i ho van fer destacant que els havia sorprès que els escollissin per aquest reconeixement, que normalment es fa a persones o entitats que tenen a veure amb fenòmens econòmics a la ciutat. Però l’empresa Freshly Cosmetics, tot i ser molt jove, és un exemple d’emprenedoria i èxit, com va destacar Sanromà en la presentació dels convidats, encarregats d’inaugurar la fira.Antolín i Trepat van voler destacar la importància que tenia per a les noves empreses i els emprenedors, que hi hagués entitats com Tecnoparc i REDESSA a la ciutat, que donen suport a les companyies i negocis emergents, i fan que la idea d’iniciar una empresa, no sigui un fet aïllat, sinó que sigui una possibilitat real per als emprenedors de Reus i del territori proper.ExproReus estarà obert fins diumenge i oferirà als visitants la possibilitat de conèixer els últims models de fins a 33 marques d’automoció, a més de presentar una àmplia oferta en el sector de l’habitatge i en gastronomia, al Tasting Village. La fira també disposa d’una gran varietat d’activitats per a la canalla i el públic familiar.