Admès el recurs de Ciutadans contra la pancarta «llibertat presos polítics» de l'Ajuntament de Reus

El grup municipal demana que es retiri per «respectar la neutralitat ideològica»

Actualitzada 11/10/2018 a les 14:11

El jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha admès a tràmit el recurs presentat per Ciutadans de Reus contra la col·locació de la pancarta de 'Llibertat presos polítics' i el llaç groc a la façana de l'Ajuntament, segons ha informat aquest dijous el grup municipal. La formació taronja vol que s'ordeni el consistori a retirar-los per «respectar el principi de neutralitat ideològica», com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons el portaveu, Juan Carlos Sánchez, el consistori disposa de vint dies per a remetre tota la informació al jutjat relacionada amb l'assumpte.Ciutadans va decidir recórrer als tribunals perquè determinin si penjar una pancarta «partidista» a l'Ajuntament es troba dins la llei. La formació s'empara en la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que prohibia la col·locació d'una bandera estelada en una plaça de Sant Cugat del Vallès, en resposta a una denúncia presentada per Societat Civil Catalana (SCC).