L'Aula dels Somnis, el nou espai multisensorial de l'escola Rubió i Ors

Vol treballar l’estimulació a partir dels sentits

Actualitzada 10/10/2018 a les 21:17

L’escola Rubió i Ors inaugura aquesta tarda la seva nova aula multisensorial, anomenada l’Aula dels Somnis, una instal·lació que està destinada, sobretot, a infants amb necessitats especials, i que pretén estimular la seva autonomia a partir dels sentits.L’aula consta de diversos recursos per a estimular els cinc sentits, a través de la llum, el so, les textures i altres elements que s’hi poden trobar, i està pensada per treballar-hi amb un o dos alumnes cada vegada. Tot i estar pensada per als alumnes d’atenció preferent, pot ser que s’acabi obrint a altres infants. La construcció d’aquesta aula es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració de diversos factors. L’escola va presentar el projecte de l’Aula dels Somnis a l’Obra Social LaCaixa, a través de la qual van poder aconseguir part del finançament per construir aquest espai, segons va explicar la directora de l’escola a aquest diari. També hi van col·laborar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, l’Ajuntament de Reus i l’AMPA del centre, que va aconseguir acabar de recaptar els fons necessaris per fer que el projecte fos una realitat.