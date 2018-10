Diversos col·lectius han convocat una concentració de suport a les 9 del matí a les portes dels jutjats

Els jutjats de Reus acolliran demà dijous, 11 d'octubre, el judici pel cas d'una tuitarie de Reus que presumptament va insultar i amenaçar el jutge Llarena i la seva família, tal com ha informat la mateixa acusada en el seu perfil de Twitter. El jutge demana un any i mig de presó i una multa de 2.100 euros per a l'acusada, veïna de Reus i de 50 anys sense antecedents. Diversos col·lectius han convocat una concentració de suport a les 9 del matí a les portes dels jutjats.La Fiscalia Superior de Catalunya va denunciar la dona per un missatge sobre el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra els polítics independentistes, i la seva dona, Gema Espinosa. L'acusada va insultar Llarena a les xarxes socials i va revelar el lloc de treball i de residència de la seva dona a Catalunya perquè «han de saber que no podran anar pel carrer a partir d'ara».Els Mossos d'Esquadra la van detenir el passat 28 de març i en passar a disposició del magistrat del jutjat número 3 de Reus, es va acollir al seu dret a no declarar. La fiscalia l'acusa de cometre un delicte d'amenaces, o alternativament de coaccions, i un altre d'injúries greus a funcionari públic.