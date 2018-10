«Jet2 tindrà un 4% més de seients a Reus i vol créixer en paquets turístics»

El director executiu de l’aerolínia i el touroperador anglesos destaca la «bona relació qualitat-preu» que ofereix la costa Daurada

Actualitzada 09/10/2018 a les 20:27

—Els bitllets per volar la temporada d’estiu del 2019 ja estan a la venda. Hem augmentat la capacitat de l’aerolínia a Reus de cara a l’any vinent. Hi haurà un 4% més de seients i, així, dins els mateixos avions vindran també els passatgers que viatgen amb paquets de vacances on s’inclouen vols i hotel. En aquest apartat, posarem el focus en augmentar el volum de paquets i també la seva qualitat.—Tenim 9 bases a aeroports de Gran Bretanya i seguirem volant a Reus des d’elles. Són Edimburg, Glasgow, Belfast, Newcastle, Leeds Bradford, Manchester, Birmingham, East Midlands i London Stansted. Jet2.com som l’únic touroperador britànic que, l’estiu vinent, començarà a volar des d’aquí ja a l’abril. Per això, al 2019, el primer vol serà el dia 16 d’abril quan normalment arrencàvem al maig.—És molt divers: famílies, parelles, gent soltera, gent gran. Entre els clients hi ha una mica de tot. No ens tanquem a res perquè la zona també permet que així sigui.—Estem esperant que es porti a terme un desenvolupament de la infraestructura per poder millorar l’experiència dels nostres clients. Entenem que, ara mateix, l’Aeroport de Reus és una mica just en el sentit de la capacitat de què disposa, però sabem que s’hi està treballant i que això canviarà aviat.—No tenim problemes en trobar llits aquí. Hi ha molt de potencial i moltes coses que encara podem fer. Fins al dia que tinguem cada llit contractat, seguirem expandint-nos. La Costa Daurada té una gran oferta i molts tipus de productes diferents que s’adapten bé a nosaltres, que no només treballem amb famílies sinó amb públics diversos.—Hem estat a la Costa Daurada des del moment que la mateixa companyia va començar i el punt on ens trobem és el resultat d’anys anant de la mà. Disposem d’un pressupost de màrqueting molt gran, d’uns 56 milions, i la bona relació de col·laboració i el suport de les autoritats fa que el destinem no només a promocionar els vols o els hotels sinó el territori com a tal. Donem a conèixer els principals ressorts a Salou, La Pineda i Cambrils però també la destinació. I ho fem com a Jet2holidays, el segon touroperador del Regne Unit.—D’entrada, nosaltres volem tot l’any des de Barcelona i comercialitzem igualment hotels aquí. No tenim, de moment, plans de volar a l’hivern a Reus. Abans, cal sondejar la demanda. Mai no obrim una destinació d’hivern amb un sol vol des d’un aeroport. Sempre n’hem de tenir almenys quatre. Per això, abans de fer un pas d’aquestes dimensions, cal haver-ho estudiat molt bé i detectar que és viable.—Hem complit amb els pressupostos. El mercat britànic baixa però nosaltres hem crescut al 2018 i estem incrementant places perquè confiem en la destinació i hi veiem futur. La nostra estratègia sempre ha estat instal·lar-nos als llocs a llarg termini. Hi ha altres touroperadors que estan reduint vols a la zona perquè tenen molta inversió, per exemple, a Turquia, i hi han de ser. Espanya representa el 65% del nostre negoci i tant la Costa Daurada com la resta de destinacions que tenim a Catalunya plantegen una relació preu-qualitat molt bona per als britànics. Jet2 vam venir per quedar-nos.—No ho sé. Ningú no sap què està passant. El que necessitem són dues llibertats: volar de Gran Bretanya a Europa i d’Europa a Gran Bretanya. Pensem que les tindrem. Cal esperar però tenim confiança que no hi haurà cap problema per nosaltres en continuar volant. I és fonamental que sigui així. De fet, els bitllets per al 2019 s’estan venent i les vendes van molt bé. No és cert que els britànics deixaran de volar a Europa amb el Brexit. Continuaran escollint aquestes destinacions.—Que els operadors tinguin tota la confiança en Jet2.com i a Jet2holidays. Des del 2014, el darrer cop que hi vaig ser, hi ha hagut un gran canvi i volem involucrar els hotelers en el nostre creixement.