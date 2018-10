Èrica, el bus sense conductor, ja es mou per Reus

Actualitzada 10/10/2018 a les 13:51

L'alcalde Pellicer salta davant del bus

Carles Pellicer, l'alcalde de Reus, ha decidit comprovar de primera mà si el bus autònom, realment, era capaç de detectar els obstacles i aturar-se per evitar accidents. Durant el trajecte en què els periodistes provaven l'Èrica, després que ho fessin les autoritats que hi havia presents, Pellicer ha saltat davant del vehicle per comprovar la seva efectivitat. Per sort, el bus autònom consta d'una tecnologia efectiva, i en el moment en què l'alcalde reusenc s'ha posat davant del vehicle, l'Èrica s'ha aturat de forma brusca.

Aquest dimecres s'ha presentat a Reus el prototip del bus autònom Èrica, un projecte de vehicle sense conductor i totalment sostenible. Durant els dies que dura l'ExproReus, del 10 al 14 d'octubre, els ciutadans que ho vulguin podran provar l'Èrica de manera gratuïta, fent el trajecte, d'uns 300 metres, que separa la parada del bus urbà de l'entrada de la fira. Aquest autobús funciona a partir de bateries elèctriques de ió-liti recarregables i no amb un dipòsit de combustible. A més, es tracta d'un vehicle intel·ligent, capaç de detectar obstacles i regular la velocitat per evitar accidents.Èrica és un projecte de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i Reus és una de les vuit ciutats catalanes que acull la prova d'aquest nou vehicle revolucionari.A la presentació hi han estat presents Jordi Xena, president d'AMTU, Carles Pellicer, alcalde de Reus, Òscar Peris, delegat del govern a Tarragona, Marc Arza, regidor d'Urbanisme i de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Reus, i també Josep Castany, cap de relacions externes del grup Bonpreu, que col·labora amb el projecte. Durant l'acte, tots han coincidit a destacar que el bus autònom és un projecte engrescador tant pel que fa a la mobilitat urbana, com pel que fa a la sostenibilitat. I que les proves que es realitzen enguany, són un pas més cap a un futur en què la mobilitat a les ciutats serà totalment diferent.La gira de l'Èrica, que ja ha passat per Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Girona i el Vendrell, i seguirà cap a Martorell i Vic durant els dies que resten del mes d'octubre, té per objectiu, a banda de donar a conèixer el projecte a la ciutadania, que les ciutats entenguin cap on ha d'evolucionar el transport urbà i la mobilitat, per poder avançar cap a un futur més sostenible.