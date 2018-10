Dol d'Estels dóna suport als pares que han perdut un fill durant la gestació

El col·lectiu, que agrupa una trentena de famílies de la demarcació, commemora el Dia Mundial de la Mort Gestacional i Perinatal amb diversos actes

Actualitzada 10/10/2018 a les 14:05

Un de cada quatre embarassos no acaba amb un fill als braços. Una trentena de famílies de la demarcació de Tarragona han recorregut en el darrer any a un grup de suport per compartir el dol i la comprensió de què significa perdre un fill quan encara no ha nascut. Dol d’Estels, a Reus, agrupa els pares per tractar el que consideren un dol «oblidat» o poc comprès per la societat. Per commemorar el Dia Mundial de la Mort Gestacional i Perinatal, que serà dilluns, el col·lectiu celebrarà diumenge al migdia una enlairada de globus en què les famílies recordaran els nens «que no tenen amb ells». D’altra banda, Dol d’Estels ha començat a tenir contacte amb professionals del món sanitari, com ara comadrones, per abordar com cal ajudar a les famílies que passen per aquest procés.En Carles Sánchez i l’Anna, impulsors del col·lectiu, són els pares d’en Martí i d’en Guim, però expliquen que només poden abraçar al segon. El seu primer fill va morir a les 25 setmanes i 22 dies d’embaràs. Aleshores, van haver de moure’s fins a Barcelona per trobar un grup amb qui poder compartir les inquietuds i els sentiments per fer el dol, no sempre entès per a aquest tipus de pèrdues perinatals.Més tard, van conèixer una col·lecció de fotografies, ‘Stillbirth’, de Norma Grau, que retrata amb els records que s’acostumen a guardar –sabatetes, xumets o peluixos- a les famílies que han perdut un nadó durant la gestació o just al néixer. «Quan va néixer el segon fill, amb els diners que ens van regalar vam comprar les fotografies per fer una exposició i intentar trencar tabús», ha assegurat.Gràcies a l’exposició, van conèixer famílies que havien viscut una situació semblant a la seva i, a partir d’aquí, van decidir arrencar Dol d’Estels, un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) que se celebra cada dimecres. Un espai on trobar-se, parlar i escoltar-se els uns als altres. Des del maig del 2017 fins ara, el col·lectiu ha donat aixopluc des de Reus a una trentena de famílies d’arreu de Tarragona. I és que aquest és l’únic grup de la demarcació.«No pretenem substituir la feina de cap psicòleg, però fer aquestes activitats és molt terapèutic», explica en Carles. Al grup d’ajuda mútua troben persones que han passat per una situació similar «amb peculiaritats en cada cas, però tothom sap de què parlem i tothom s’entén». «Tens pensaments molt estranys i contradictoris, d’un dia a l’altre, i llavors veus que altres han passat pel mateix i et sents comprès», confessa en Carles, que creu que veure famílies «que han fet un camí» alimenta l’esperança.Dol d’Estels considera que la mort d’un fill abans que hagi nascut complica la comprensió del dol dels pares per part de la societat i, de vegades, també dels familiars propers. «Les frases de ‘sou molt joves, en tindreu més’ es diuen amb bona intenció, però falta molta feina per a aconseguir el recolzament real que cal: donar l’espai, poder-ne parlar, poder recordar-los i no intentar passar pàgina o tapar-los amb un altre embaràs», argumenta en Carles.Darrerament, el col·lectiu s’ha posat en contacte amb professionals de l’àmbit sanitari, que els han rebut «amb els braços oberts». «També tenen la necessitat de saber com afrontar la situació i com ajudar a les famílies», detalla Sánchez, que ha explicat que ja s’han reunit amb personal del CAP Sant Pere de Reus i que també ho faran amb l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Paral·lelament, Dol d’Estels programa altres activitats per acompanyar les famílies. De cara a les dates més assenyalades, com ara Nadal, organitzen tallers en què preparen una espelma per tenir encesa durant les festes. «De vegades, amb la família no se’n parla massa, i el fet de simbòlicament engegar una espelma durant el dinar facilita que surti el tema», explica en Carles. També organitzen activitats per als avis.Per a la commemoració del Dia Mundial de la Mort Gestacional i Perinatal, el grup ha preparat diverses activitats que se celebraran a Reus. El programa serà obert, no només dirigit a persones que han viscut una experiència similar, sinó a tota la societat. L’objectiu és fer visible un dol que es considera tabú. El primer acte se celebrarà a les 12 del migdia als jardins del Mas Miarnau de la capital del Baix Camp, on les famílies enlairaran globus després de llegir un manifest. També podran compartir un dinar.També es farà una xerrada de la psicòloga Coia Borràs, sota el títol ‘Dol perinatal: el dol invisible’. L’activitat s’ha programat per dilluns al centre cívic Mestral a les vuit del vespre. Finalment, el dimecres a les 18.30 hores se celebrarà la reunió del mes d’octubre del grup d’ajuda mútua només per a famílies.