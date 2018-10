La nova normativa prohibeix la venda ambulant d'animals i posa el focus en problemàtiques com el control de les colònies de gats i, sobretot, dels coloms

Reus ja té enllestida la nova ordenança municipal d'animals que passarà per plenari el pròxim dilluns 15 d'octubre. L'Ajuntament ha destinat el darrer any i mig a treballar el text de la nova norma, que es remuntava al 1990 -i amb una modificació l'any 1998. El govern presumeix d'haver-ho fet amb la complicitat de grups polítics i entitats animalistes. La nova normativa prohibeix la venda ambulant d'animals i posa el focus en problemàtiques com el control de les colònies de gats i, sobretot, dels coloms. La ciutat pateix una massificació de més de 30.000 coloms. El cens d'animals de companyia també és un dels punts destacats a fi de disminuir els abandonaments i garantir una tinença responsable. En el darrer any i mig s'han registrat a la ciutat més de 4.700 gossos.