L'incendi d'un comptador elèctric descobreix 800 plantes de marihuana a l'interior d'una casa

La plantació ha quedat desmantellada i els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per detenir-ne els responsables

Actualitzada 09/10/2018 a les 10:29

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació interior de marihuana amb prop de 800 plantes en una casa de Reus, concretament a la urbanització Mas Carpa. La plantació es va descobrir arran de l’incendi del comptador elèctric de l’habitatge en qüestió, el qual va ser provocat per l’escalfament produït per un ús excessiu de la potència elèctrica contractada. Tot i que la plantació ha quedat desmantellada no s’han pogut detenir els seus responsables, per la qual cosa els Mossos mantenen la investigació oberta a fi d’identificar-los i localitzar-los.La plantació es va localitzar el passat 4 d’octubre, quan Guàrdia Urbana va realitzar tasques de suport als Bombers de la Generalitat en un incendi per les espurnes que sortien del comptador exterior d’electricitat de la casa, situada al carrer de Josep M. Benaiges Pujol. Els Bombers van determinar que l’escalfament s’havia produït per un ús excessiu de la potència elèctrica contractada.Agents de la Guàrdia Urbana detectar una forta olor de marihuana provinent de l’interior de la casa i, a través de les obertures, es van identificar sacs de jardineria, caixes de ventiladors i cablejat elèctric. Davant la descoberta, el cos policial de la ciutat va informar els Mossos d’Esquadra per tal que es fessin càrrec de la investigació.L’endemà, divendres 5 d’octubre, agent dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana van realitzar l’entrada i escorcoll a la casa. A l’interior de l’immoble es van trobar diferents plantacions distribuïdes en diverses habitacions dels tres pisos de l'habitatge i al pàrquing, totes amb instal·lació elèctrica, de reg i de ventilació. Els agents van localitzar 800 plantes de marihuana, 110 llums de 600 wats, 110 transformadors, així com filtres d'aire, extractors de gran potència (de 5000-6000 wats), sacs de terra per plantar i documentació. També es va trobar un vehicle, que podria ser propietat de les persones que habitaven l'immoble.Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació, a l’espera d’identificar i localitzar als responsables d’aquesta plantació.