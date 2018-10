L'ExproReus d'enguany disposa de més marques d'automoció que mai

La fira comptarà amb una superfície de més de 23.000 metres quadrats i dedicarà un espai important als secots de la gastronomia i l’habitatge

Actualitzada 08/10/2018 a les 20:43

La gastronomia, a l’alça

Freshly Cosmetics obre la fira

Aquest dimecres a les sis de la tarda, s’inaugura la 48a edició de l’ExproReus, la fira multisectorial de la ciutat, que enguany disposarà d’una extensió total de 23.000 metres quadrats, i de fins a 150 expositors de sectors tan diversos com l’automoció, l’habitatge, la gastronomia, entre d’altres.En concret, enguany la fira comptarà amb la participació de 33 marques d’automoció, una més que en l’edició anterior, i la xifra més alta d’expositors d’aquest sector amb dels quals ha disposat mai l’ExproReus. Dins el recinte firal, hi haurà fins a 10.000 metres quadrats destinats a l’exposició de vehicles, alguns dels quals ja es poden veure situats a diversos espais del centre la ciutat de Reus, per fer promoció de l’edició d’enguany de la Fira de Mostres, com era coneguda tradicionalment.A banda del sector automobilístic, l’ExproReus, que sempre ha servit de termòmetre de l’activitat econòmica al territori, comptarà enguany amb un ampli sector dedicat al món de l’habitatge, ja que en els darrers mesos, el mercat immobiliari ha gaudit de cert creixement. Així doncs, els visitants podran informar-se sobre diverses opcions de compra i venda d’habitatge, i també, de les possibilitats del lloguer.Un altre dels pilars de l’oferta que es trobarà a l’edició d’enguany de la fira, és la gastronomia, un sector que viu un període de creixement, i que des de l’organització esperen que col·labori en atreure l’atenció dels visitants. Dins d’aquesta oferta, hi haurà la celebració d’un showcooking, a càrrec d’Abdón Tarrats i Anna Pasqual, del restaurant Molí del Mallol, un dels guanyadors del programa de TV3 Joc de Cartes.A més, la fira comptarà amb diversos expositors de productes gastronòmics de proximitat, i també amb l’espai Tasting Village, que estarà obert en un horari més ampli que la resta de fira, obrint fins a les onze de la nit, i oferirà als visitants la possibilitat de tastar diversos productes, i de realitzar-hi àpats. Un sector que comptarà amb acompanyament musical, que anirà a càrrec de La Fàbrica.L’ExproReus també comptarà amb una àmplia oferta destinada al públic familiar, i activitats per a canalla de diverses edats.La inauguració de l’ExproReus, que se celebrarà dimecres a les sis de la tarda, comptarà amb la presència de representants de l’empresa reusenca Freshly Cosmetics. Una companyia que ha gaudit d’un creixement extraordinari des que va arrencar la seva activitat el 2016, i que en els darrers mesos s’ha obert a nous mercats, i segueix creient. L’honor d’inaugurar la fira, recau en entitats o persones que han estat vinculats a grans esdeveniments econòmics a la ciutat.Segons va explicar Marc Arza, regidor de Promoció Econòmica a l’Ajuntament de Reus, tot i la desaparició de les fires multisectorials arreu del país, ExproReus segueix vigent, no només per la tradició vinculada a l’antiguitat de la fira, sinó també, perquè segueix generant un impacte econòmic positiu en la ciutat, i també, en els diversos sectors que hi participen.