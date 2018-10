Els veïns de Mas Abelló de Reus es queixen d'un centre religiós amb cerimònies que poden «durar diversos dies»

Van aprofitar l’inici de la segona edició de ‘Dilluns amb l’acalde’ per reclamar accions a l’Ajuntament de Reus

Un grup de veïns del barri de Mas Abelló, que segons van explicar hi anaven en representació d’altres habitants de la zona, va aprofitar ahir el retorn dels Dilluns amb l’alcalde, que es va celebrar al centre cívic del barri, per informar Carles Pellicer de l’estat del barri, i dels diversos problemes que afecten la convivència a la zona, unes reivindicacions, que els veïns esperen que puguin trobar solucions després d’informar-ne l’alcalde de Reus.Entre les reclamacions que va exposar aquest grup al batlle reusenc, n’hi va haver diverses sobre l’estat general del barri, dels arbres, les voreres i l’asfalt dels carrers, però sobretot, hi havia la de l’afectació que genera a la convivència del barri, la presència d’un centre religiós a la zona del carrer del Mas Tallapedra. Un centre que es va instal·lar al barri fa uns dos anys, ja que abans es trobava al barri Sant Josep Obrer, però que va haver de traslladar-se.Segons van explicar els mateixos veïns a aquest diari, es tracta d’un centre que es troba en una de les naus que toquen a les cases del barri, tocant a un concessionari automobilístic que hi ha a la zona, i segons afirmen, les cerimònies que s’hi celebren, que poden arribar a durar diversos dies, afecten la convivència amb els veïns de la zona.Els veïns asseguren que en algunes d’aquestes cerimònies hi arriben a assistir centenars de persones, i que els assistents a aquest centre religiós, no respecten la convivència veïnal. «Fan soroll, canten i ballen a altes hores de la nit», va assegurar una de les veïnes, i entre un dels problemes més recurrents, hi ha que les persones que acudeixen a aquest centre aparquen els seus vehicles, que en algunes ocasions poden arribar a ser diverses desenes, estacionant sobre les voreres, i fent-ho sense respectar els guals, ni les entrades dels garatges privats.Els veïns afirmen que en més d’una ocasió n’han informat la Guàrdia Urbana, però que la presència de la policia local tampoc fa res per apaivagar la situació. Asseguren que els assistents a les cerimònies deixen deixalles pels carrers i als portals de les cases, i que no tenen cap mena de respecte cap als veïns.Una situació que consideren insostenible, i per la qual van demanar solucions a l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, durant la sessió d’ahir.El grup de veïns també va aprofitar la trobada amb el batlle reusenc per reivindicar accions de millora als carrers del barri, ja que asseguren que els arbres que hi ha plantats a la zona estan descuidats, i això provoca que malmetin els carrers del barri.Segons es pot veure, les arrels dels arbres que hi ha plantats han crescut massa, i han provocat que s’aixequin part de les voreres i de l’asfalt dels carrers, una situació que pot provocar accidents, i que segons afirmen els veïns, també afecta les canonades i les fosses que passen per sota les cases, i provoca inconvenients als habitants del barri. A més, també van comentar que alguns d’aquests arbres estan malalts i plens de pugó, uns insectes que poden contaminar les plantes que tinguin els veïns a les seves cases.El grup de veïns va sortir prou satisfet de la reunió amb Carles Pellicer, ja que l’alcalde va escoltar les seves reclamacions i els va dir que el consistori estudiaria el cas. Però també es van mostrar escèptics, i van assegurar que estan disposats a assistir a més d’aquestes sessions si l’Ajuntament no els dóna solucions.La segona edició de Dilluns amb l’alcalde va arrencar ahir després de l’èxit de la primera, es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Reus per apropar la institució, i també la figura de Carles Pellicer, a la ciutadania reusenca. La següent trobada amb el batlle reusenc, per la qual no cal cita prèvia, serà el dilluns 29 d’octubre al centre cívic de Mestral, situat al Barri Gaudí.