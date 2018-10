CaixaBank assessorarà empreses de la Cambra de Reus perquè exportin

Les institucions han renovat el seu acord de col·laboració per millorar la competitivitat de les empreses

Actualitzada 09/10/2018 a les 13:19

CaixaBank assessorarà empreses de la Cambra de Comerç de Reus perquè exportin, en virtut d'un conveni signat avui.CaixaBank i la Cambra de Comerç de Reus han renovat el seu acord de col·laboració per millorar la competitivitat de les empreses a través de l'assessorament i la formació dels emprenedors en l'àmbit de la internacionalització.El conveni inclou cursos per a la formació del personal responsable dels departament de comerç internacional en àrees com les vendes internacionals o les estratègies de cobrament, pagament i finançament internacional.L'entitat financera també posa a disposició de la Cambra les seves oficines operatives i de representació perquè atenguin els participants en les missions comercials que programi l'entitat cameral.L'acord signat entre CaixaBank i la Cambra de Comerç de Reus inclou també el patrocini dels Premis Cámara.CaixaBank disposa d'una xarxa internacional integrada per 24 sucursals operatives i oficines de representació presents en 19 països.També manté acords amb bancs internacionals per facilitar l'operativa internacional i el comerç exterior de les empreses i els particulars a qualsevol país del món.