C's veu «lògic» que s'arxivi la denúncia per la retirada de la pancarta perquè «no és un delicte»

La formació defensa que l'amenaça que va rebre l'alcalde provenia «d'una persona totalment aliena» al partit taronja

Actualitzada 09/10/2018 a les 15:25

Ciutadans de Reus creu «lògic» que el jutjat d'instrucció número 2 de Reus hagi arxivat la denúncia presentada per l'alcalde, Carles Pellicer, en relació amb la retirada de la pancarta per la llibertat dels polítics presos del balcó de l'Ajuntament. Segons el portaveu de la formació, Juan Carlos Sánchez, l'arxivament de la denúncia no es refereix a la retirada de la pancarta perquè «en tot moment Ciutadans va reivindicar l'acció». En aquesta línia, defensa que «l'únic delicte» d'aquell dia va ser les amenaces dirigides al batlle a la plaça del Mercadal: «com que no han pogut identificar l'autor, la jutge ha arxivat la denúncia conjunta de l'alcalde», considera Sánchez. La formació taronja ha defensat que la intimidació a Pellicer la va fer «una persona totalment aliena» a Ciutadans.Sánchez ha explicat que l'equip de govern ha informat Ciutadans que no hi ha cap acord del consistori que aprovi la recol·locació de la pancarta, que es va tornar a penjar el mateix dia de l'acció, el 10 d'agost. A més, demanen per què es vol recórrer l'arxivament de la denúncia d'una pancarta que «ni tan sols és de propietat municipal» perquè «no consta a l'inventari de béns».«Tant els Mossos com el jutge van incoar diligències prèvies només per les amenaces a Pellicer i no per la retirada de la pancarta», argumenten des de Ciutadans. Els dos regidors del partit a l'Ajuntament van anar a declarar davant de la policia, a qui van explicar que no coneixien «a la persona o persones que suposadament van amenaçar l'alcalde». Sánchez ha apuntat que el cap de la Guàrdia Urbana va presenciar els fets i que, aleshores, «hauria pogut identificar a qui volgués».El portaveu de Ciutadans a Reus també ha carregat contra Pellicer per donar a entendre que els autors de la retirada de la pancarta i de les amenaces van ser els mateixos: «no és així i sap que està mentint».