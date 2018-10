«M'agrada trencar els estereotips de la màgia clàssica»

El mag reusenc celebra la seva actuació número 500 amb l’espectacle ‘Albert Illusionist’, que es podrà veure dissabte al Bravium Teatre

Actualitzada 08/10/2018 a les 19:36

—Sí, celebro que faré 500 actuacions des que vaig pujar per primera vegada a l’escenari com a mag professional. I, com que això va passar al Bravium Teatre, em fa molta il·lusió estrenar el meu nou espectacle en aquest mateix lloc.—I tant! Va ser amb l’associació AMIC, i recordo que entre altres vaig fer un número amb unes llums blaves i un bastó que volava. Em fa molta il·lusió que els mags que em van veure començar i que em van ajudar ara puguin venir-me a veure.—Sí, vaig presentar aquest nou espectacle, exhaurint les entrades, i com a l’Espectacle Estrella del Montgai Màgic, amb motiu dels deu anys de la fira. També ha estat molt emocionant, perquè la primera vegada que hi vaig anar era un nen i allà hi havia molts dels meus referents en el món de la màgia. Somiava que un dia potser faria l’espectacle estrella, i s’ha fet realitat.—Molt sovint. Em pregunten com poden començar al món de la màgia o si he anat a una escola de mags. Jo els explico que m’he format mirant molts vídeos, llegint llibres i veient molts i molts espectacles, perquè et donen l’oportunitat de veure com és la màgia que t’agrada.—M’agraden tots els tipus de màgia, però a l’hora d’executar-la, em decanto per la màgia de les grans il·lusions, tallar una persona per la meitat, fer-la aparèixer o desaparèixer… La màgia d’aprop m’agrada més mirar-la que fer-la.—He mirat molta màgia, però els espectacles que més m’han sorprès i que són més de l’estil que m’agrada són els del Mag Lari, que és el millor, i el Mag Edgard, que ha estat per a mi un mestre i padrí. He pogut anar de bolos amb ell i n’he après moltíssim.—Sobretot he après molt el domini dels tempos, perquè els meus espectacles són de màgia visual i musical, no parlo, sinó que només transmeto mitjançant els gestos, amb el joc i la història que hi ha al darrere. Una altra cosa que he après és a actuar en escenaris de tota mena. He fet espectacles a peu pla, amb el públic a un metre de distància, i espectacles per a 6.000 persones a Salou en el marc de les Nits Daurades. Això també et forma molt. També vull dir que, sense el meu ajudant d’escena, el Jordi Nadal, que porta sis anys amb mi, res no seria igual.—Jo estic bastant en la línia de trencar els estereotips de la màgia clàssica, com ho fan el Mag Lari o el Mag Edgard. El meu partenaire, per exemple, no és la típica noia que crida l’atenció, sinó que sobre l’escenari som dos amics que fan màgia.—Molt visual. Aposto molt per la il·luminació perquè m’agraden molt els efectes de llum i els efectes especials. Pel que fa a la màgia, hi ha dos o tres jocs molt potents, i una selecció de jocs clàssics però enfocats des d’una perspectiva diferent a la manera que la gent està acostumada. És una hora de màgia seguida, sense parar, apta per a tots els públics, i que passa molt ràpidament.