Una obra escultòrica vestirà l'entorn de la Biblioteca Pere Anguera

L’Ajuntament ha fet l’encàrrec del projecte per valor d’uns 16.000 euros a l’artista Salvador Juanpere

Actualitzada 07/10/2018 a les 21:49

Més ordinadors

’entorn de la Biblioteca Pere Anguera comptarà amb una obra escultòrica de l’artista Salvador Juanpere. L’encàrrec, que ha estat realitzat per l’Ajuntament de Reus, representa una inversió de gairebé 16.000 euros. Fonts municipals consultades es limiten a confirmar que es col·locarà una obra i que aquesta no ocuparà un lloc a l’interior de l’edifici. No concreten, però, ni dates ni la forma que tindrà el nou element, ni tampoc la seva ubicació exacta. La Biblioteca Pere Anguera va adjudicar a l’agost els treballs d’adequació del soterrani que servirà per donar per enllestit l’equipament, tres anys després de la seva inauguració. Juanpere és autor, a Reus, de l’obra Nucli, que dóna nom a la plaça del Nucli també coneguda com la de les baldufes.Les instal·lacions de la Biblioteca Pere Anguera van registrar, al 2017, un total de 23.073 visites. L’equipament va realitzar durant el mateix període, segons les dades facilitades al seu moment pel Departament de Cultura al Diari Més, fins a 15.494 préstecs. Les xifres deixen una mitjana de 75 usuaris i uns 50 exemplars que surten de l’equipament cada dia, tenint en compte l’horari operatiu del servei. I fan preveure un creixement enguany: durant els primers cinc mesos, només fins al 31 de maig, les visites havien estat un total d’11.554 i els préstecs, 6.929, segons les mateixes xifres.L’edifici, que va ser estrenat el 18 de novembre del 2015 com la segona de les biblioteques municipals de Reus, adherida també a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, va néixer amb un doble objectiu: apropar aquest àmbit a la zona sud de la ciutat i fomentar la lectura i l’accés a la informació com a eines de creixement personal i de transformació social, en estreta col·laboració amb les entitats de la zona. El soterrani que ara s’habilita anirà destinat a acollir la documentació administrativa vinculada a l’activitat del mateix consistori però també a la que es desprèn directament de la biblioteca. Els espais d’arxiu a aquest punt de l’edifici tenen una superfície aproximada d’uns 1.000 metres quadrats. I encara no estaven en servei.Al 2016, el primer any complet que la biblioteca va viure després de la inauguració, s’hi van fer 368 carnets i es van rebre 20.558 visites. També es van realitzar un total de 116.526 préstecs. Les xifres, limitades en comparació a les que deixa la Biblioteca Central Xavier Amorós, queden emmarcades tant en el rol que juga la Pere Anguera com en la seva curta trajectòria.Fa pocs mesos, l’Ajuntament va ampliar la dotació informàtica de l’equipament, que va passar de tenir 4 ordinadors a 14. L’Ajuntament explicava llavors aquest pas per l’increment de la demanda i un augment registrat també en el nombre d’usuaris dels ordinadors, que va passar de 2.289 a 3.518 a la Pere Anguera. Les Biblioteques Municipals duen a terme, a més de la consulta i préstec de llibres i documents, una gran quantitat d’activitats ordinàries i extraordinàries que els donen una visibilitat pública i atractiva com a serveis culturals de la ciutat.