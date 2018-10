L'antiga seu de la Seguretat Social es queda sense comprador

El Ministeri de Treball no ha rebut cap oferta en la subhasta dels baixos de Bertran de Castellet, que partien de 334.000 euros

Actualitzada 07/10/2018 a les 21:24

Noves dependències

La subhasta celebrada pel Ministeri de Treball el passat 26 de setembre per desprendre’s de les antigues dependències de la Seguretat Social a Reus ha resultat, segons ha pogut saber el Diari Més, deserta. El local, que ocupava tota la supefrície dels baixos al 4-8 del carrer Bertran de Castellet, uns 750 metres quadrats, va quedar buit arran del trasllat de serveis a la seva actual ubicació, l’edifici de nova construcció a la plaça Gandhi. Es trobava tancat i sense projecte des de finals del 2016, quan es va produir el canvi de seu. El preu de sortida era d’uns 334.000 euros.La finca de Bertran de Castellet es corresponia amb un dels quatre lots que van sortir a subhasta. El procés també incloïa el número 21 del carrer Gaudí de Móra d’Ebre –de 400 metres quadrats i a partir de 41.760 euros–, el 15 del carrer Sevilla de Tarragona –401 metres i a partir de 259.300 euros– i el primer pis del 31-33 de Ramón y Cajal, també a Tarragona –239,83 metres i 259.300 euros. Treball tampoc no ha rebut cap oferta, dins els termes que regien la subhasta, per aquests immobles. Si s’hagués arribat a consumar la venda dels quatre espais, només pel preu d’inici, l’Estat hauria ingressat una xifra superior als 890.000 euros. Tots quatre es podien visitar abans de la subhasta. La normativa vigent contempla que, en termes generals, quan una subhasta d’aquest tipus queda deserta, pot tornar-se a celebrar encara en una segona ocasió.Abans del pas a la plaça Gandhi, la Seguretat Social repartia els serveis d’aquest àmbit a Reus en dos punts: Bertran de Castellet, que va acollir les oficines de l’Administració i de la Unitat de Recaptació Executiva; i el 36 de l’avinguda dels Països Catalans, on hi va haver el Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS). Al moment del trasllat a la zona del Velòdrom, que planteja unes instal·lacions més modernes, des de la subdelegació del govern informaven que aquests dos punts havien quedat «sense ús i adscrits al patrimoni de la Seguretat Social». Al febrer, l’Estat havia encarregat la taxació de les dependències.L’Oficina Integral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (OISS) a la plaça Gandhi, que es va estrenar al desembre del 2016, va costar uns 3,9 milions i va representar, un cop lliurada l’obra, un seguit de despeses afegides que van superar els 50.000 euros només durant el primer dels tres anys que va romandre enllestida i sense obrir. Disposa dos nuclis d’escala, dos d’ascensors i dos de lavabos per mantenir una part separada per als treballadors. Té zona de pàrquing exterior, destinada al personal, i una zona enjardinada. A principis d’aquest 2018, i en relació a l’edifici de la plaça Gandhi, encara es van aprovar prop de 30.000 euros per un sistema centralitzat de la il·luminació. L’estiu de l’any 2017, es van haver de destinar diners a acabar de col·locar les cortines, reparar un escapament d’aigua o al manteniment de sistemes de vigilància.